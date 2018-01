【格安スマホまとめ】OPPO発表間近!? モトローラがAndroid 8.0対応リストを公表

格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。今回は音声通話付きSIMの主要サービスについて、料金表でまとめている。先週の話題は、ウワサのOPPOが日本版の公式Twitterアカウントを開設、国内参入発表は間近? モトローラがMoto X4にAndroid 8.0の提供を開始、また対応端末のリストを公表、など。

世界シェア4位のOPPOが日本語の公式Twitterアカウント

国内参入の正式発表は間もなく?

世界シェアはサムスン、アップル、ファーウェイに次ぐ4位、アジア圏ではトップと、勢いを増しているスマートフォンメーカー「OPPO」。本連載でも国内参入のウワサについて紹介してきたが、 ついに日本語での公式Twitterアカウント(@OPPOJapan)が開始されている。

ツイートの数こそ、まだそれほど多くないが、プロフィール欄に「世界中の若者に人気の「カメラフォン」ブランド」と記すなど、カメラに強いメーカーであることをアピール。国内で投入される端末も、そのような特長を持つことが期待できる。

モトローラ「Moto X4」がAndroid 8.0にアップデート

対応予定機のリストも公表

モトローラは昨年10月に発売した「Moto X4」のAndroid 8.0へのバージョンアップを含むアップデートを開始した。これに合わせて、Android 8.0対応予定機のリストも公表している。

・Moto Z

・Moto Z Play

・Moto Z2 Play

・Moto G4 Plus

・Moto G5

・Moto G5 Plus

・Moto G5S

・Moto G5S Plus

Moto Xは、ミドルハイ~ハイエンドクラスの端末で、防水・防塵にも対応するのが最大の特長。主なスペックは、フルHDの5.2型IPS液晶、Snapdragon 630(2.2GHz、オクタコア)、4GBメモリー、64GBストレージ、12メガ+8メガのデュアルカメラ(イン16メガ)など。

Moto X4

mineo、音声SIMの新規契約で

6ヵ月間、月900円割引のキャンペーンを春商戦まで継続

ケイ・オプティコムが運営する格安モバイルサービス「mineo」は、「100万回線ありがとう!キャンペーン」を5月8日まで展開する。

昨年から続いているmineoの人気キャンペーンがさらに延長

このキャンペーンは、音声SIMを新規契約すると、最大6ヵ月間、税抜月900円割り引くというもの。mineoの音声SIMは最も安価な500MBコースが税抜月1310円。つまり、最初の6ヵ月は税抜月410円で使え、しかも最低利用期間などもないので(1年以内のMNP転出時のみ手数料が割高)、お試し用としても魅力的だろう。

OCN モバイル ONE BIGLOBEモバイル IIJmio みおふぉん/

BIC SIM 音声通話パック 110MB/日

コース 3GB/月

コース 3GBプラン 6GBプラン ミニマムスタートプラン ライトスタートプラン 通信網 Xi/FOMA Xi/FOMA or au 4G LTE(VoLTE) 高速通信

通信量 1日110MB 月3GB 月3GB 月6GB 月3GB 月6GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1728円 1944円 1728円 2322円 1728円 2397円 通話定額 918円(1回10分まで)

918円(トップ3)等 650円

(1回3分まで) 896円(1回10分、家族は30分まで) 初期費用 3665円 3665円 3665円(Aプランは3678円) SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 制限解除

オプション 540円

/1日

(当日中) 540円/500MB 324円/100MB 216円/100MB 通信制御 ― ― 3日/366MB

(低速時のみ) カウント

フリー 自社クラウドサービス等 +月518円でYouTube、AbemaTVなど ― 公衆Wi-Fi ○ 月270円 ○ ×(BIC SIMは○) 最低利用期間 6ヵ月 1年 2ヵ月 契約解除料 8000円 8640円 12ヵ月以内の解約は

(12-契約月数)

×1080円 転出手数料 3240円 3240円(3ヵ月目までは6480円) 3240円 その他プラン

など 1日170MB:2246円、

月6GB:2322円 月1GB:1512円、

月12GB:3672円など 月20GB/30GBの通信量を追加可能

楽天モバイル LINEモバイル コミュニケーションフリー 3GB U-mobile PREMIUM 通話プラス U-mobile 通話プラス 3GB エキサイトモバイル 定額プラン 3.1GBプラン スーパーホーダイ プランS 通信網 Xi/FOMA 高速通信

通信量 月3.1GB 月2GB 月3GB 無制限 月3GB 月3GB 制限時の

通信速度 200kbps 1Mbps※1 200kbps ― 128kbps 200kbps 月額料金 1728円 2138円

3218円※2 1825円 3218円 1706円 1728円 通話定額 918円(1回5分まで)など 1回5分まで 950円(1回10分まで) × 800円(最大60分通話可) × 初期費用 3665円 3672円 3665円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 324円

/100MB

594円

/500MB

1058円

/1GB ― 540円

/500MB

1080円

/1GB

3240円

/3GB ― 324円

/100MB

540円

/500MB

864円

/1GB 626円

/1GB 通信制御 ― 条件

非公表 条件非公表 3日/

366MB

(低速時) カウント

フリー ― LINE、Facebook、Twitterなど ― ― 公衆Wi-Fi × × ○ × 最低利用期間 1年 1年(または2/3年) 1年 1年以内は

(12-契約月数)

×1080円 6ヵ月 1年 契約解除料 1万584円 1万584円(2/3年時プラスも) 1万584円 6480円 1万260円 転出手数料 3240円 3240円 3240円 3240円 その他プラン

など 月5GBなど 利用期間2/3年選択時に特典 月5GB:

2397円など 月5GB:2138円など 段階制プランなど

DMM mobile 通話SIMプラン LinksMate nuroモバイル 3GB 10GB 5GB 10GB 時間プラン 0 SIM 通信網 Xi/FOMA 高速通信

通信量 月3GB 月10GB 月5GB 月10GB 1日5時間 月500MB

~5GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1620円 3121円 2268円 3348円 3456円 756円 通話定額 918円

(1回10分まで) × 864円

(1回10分まで) 初期費用 3665円 3672円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 制限解除

オプション 216円/100MB

664円/500MB

518円/1GB※3 216円/100MB

1080円/1GB ― 500MBまで0円で100MBごとに+108円、2~5GBは定額 通信制御 3日/366MB

(低速時のみ) 3日/300MB

(低速時のみ) 条件非公表 カウント

フリー LINE、Twitter、Facebook、Instagram

(月270円) 対応ゲーム、AbemaTV、Twitter、Facebookなど

(月540円) ― 公衆Wi-Fi × × × 最低利用期間 1年 なし 1年 契約解除料 9720円 3240円

(SIM削除手数料) 1万2960円~0円(利用期間で減額) 5400円 転出手数料 3240円 2160円 3240円 2160円 その他プラン

など 月1GB:1360円、

月5GB:2062円など 月20GB:5184円など 月2GB:1512円、1GBごとに月216円アップ

DTI SIM

音声プラン イオンモバイル

音声プラン エックスモバイル +3GB b-mobile S 990 JUST FIT SIM 3GB ネットつかい放題 2GB 6GB 通信網 Xi/FOMA ソフトバンク 4G/3G 高速通信

通信量 月3GB 無制限 月2GB 月6GB 月3.5GB 月1GB

~15GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1609円 3132円 1490円 2138円 2354円 1069円~ 通話定額 885円

(1回10分まで) 918円(1回10分まで)、1620円(かけ放題/050番号) 1944円

(かけ放題) 540円

(1回5分まで) 初期費用 3665円 3240円 5400円 3240円 SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM nanoSIM 制限解除

オプション 410円

/500MB

648円

/1GB ― 518円/1GB ― 1GBごとに10GBまで月540円、15GBまで月378円加算 通信制御 3日

/2GB 約1~3GB

/1~2日 3日/366MB

(低速時のみ) ― 3日/

360MB

(低速時) カウント

フリー ―(YouTube、Twitter対応の別プランあり) ― ― ― 公衆Wi-Fi × × × × 最低利用期間 1年 なし 1年 5ヵ月 契約解除料 1万584円 なし 1万800円 8640円 転出手数料 5400円 6ヵ月以内は8640円、

以降は3240円 3564円 3240円 その他プラン

など 月1GB:1296円、

月5GB:2073円など 月4GB:1706円、

月12GB:3542円など 月500MB:

1058円など

UQ mobile ぴったりプランS mineo デュアルタイプ Y!mobile auプラン 3GB ドコモプラン3GB スマホプランS スマホプランM スマホプランL 通信網 au 4G LTE Xi/FOMA ソフトバンク 4G/3G 高速通信

通信量 月2GB ※4 月3GB 月3GB 月2GB ※4 月6GB ※4 月14GB ※4 制限時の

通信速度 300kbps 200kbps 128kbps 月額料金 2138円

3218円※2 1630円 1728円 2138円

3218円※2 3218円

4298円※2 5378円

6458円※2 通話定額 1回5分までかけ放題 918円

(1回10分まで) 1回10分まで

+1080円で時間制限なし 初期費用 3240円 3678円 3665円 3240円 SIMサイズ 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM、

nanoSIM microSIM、nanoSIM 制限解除

オプション 216円

/100MB

540円

/500MB 162円/100MB 540円/500MB 通信制御 3日/

6GB 3日/

6GB ― ― カウント

フリー ― ― ― 公衆Wi-Fi ○ × ○ 最低利用期間 2年 なし 2年 契約解除料 1万260円 なし 1万260円 転出手数料 3240円 1年以内は1万2420円、

以降は2160円 6ヵ月以内は6480円、

以降は3240円 その他プラン

など +1080円で月6GB 6GB:

2365円など 6GB:

2462円など 新規/MNP加入時はスマホプランSは1万円、MとLは1万5000円のキャッシュバック

※1:12~13時、18~19時は最大300kbps

※2:新規加入時は最大12ヵ月間、1080円割引

※3:518円/1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可(他は3ヵ月後の末日まで利用可能)。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円

※4:26ヵ月目以降は通信量は半分になる



