編集部ピックアップの人気SIMフリースマホ全紹介！ 【2018年初頭版】 ― 第4回
海外旅行用のサブ機や割り切って使うなら
4型台や1万円以下の製品も！ 人気SIMフリースマホ全カタログ 【1万円台編】
2018年01月20日 12時00分更新
DSDS対応機や4型のコンパクトモデルも！
用途や目的を決めて、割り切って使いたい
ASCII編集部が注目したSIMフリースマホをピックアップして紹介する本特集。【高性能機編】【3～4万円台編】【2万円台編】と掲載してきたが、SIMフリースマホの最後は2万円以下で購入できる【1万円台編】だ。
|ASUSのエントリー機「ZenFone Live」はライブ配信中にリアルタイムで美顔処理を行なうなど、特徴的な機能を持つ
ミドルクラスに注目モデルが集まっているため、1万円台、それ以下の価格帯のスマホは台数も少なくなったが、DSDS対応のハイスペック機や4型のコンパクトモデルなど個性的な製品もある。とはいえ、性能的にはやや厳しい部分もあるので、サブ用や通話用など用途や目的を決めてから購入したい。
人気SIMフリースマホ
【海外旅行用のサブ機や割り切って使うなら！ 1万円台編】
●ASUS「ZenFone Live」
●gooのスマホ「g07」
●gooのスマホ「g06＋」
●Alcatel「SHINE LITE」
●BLU「GRAND X LTE」
●TCL「Alcatel PIXI 4」
|ZenFone Live
|g07
|g06＋
|メーカー
|ASUS
|コヴィア
|コヴィア
|価格
|約1万8000円
|1万9224円
|8424円
|ディスプレー
|5型液晶
|5.5型液晶
|4型液晶
|画面解像度
|720×1280ドット
|1080×1920ドット
|480×800ドット
|サイズ
|71.7×141.4
×7.9mm
|75.6×152
×7.9mm
|63.2×126
×10.8mm
|重量
|120g
|150g
|129g
|CPU
|Snapdragon 400
1.4GHz
（クアッドコア）
|MediaTek
MT6750T
1.5GHz＋1GHz
（オクタコア）
|MediaTek
MT6737M 1.1GHz
（クアッドコア）
|内蔵メモリー
|2GB
|3GB
|2GB
|内蔵ストレージ
|16GB
|32GB
|16GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 6.0
|Android 6.0→7.0
|Android 7.0
|LTE対応バンド
|1/3/8/18/19/26
/28/41
|1/3/8/19
|1/3/19
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/6/8/18/19
|1/6/8
|1/6
|DSDS 4G＋3G
|×
|○
|×
|CA対応
|×
|×
|×
|au VoLTE
|○
|×
|×
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：13メガ
／イン：5メガ
|リア：13メガ
／イン：8メガ
|リア：5メガ
／イン：2メガ
|バッテリー容量
|2650mAh
|3000mAh
|1700mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|×
|○
|×
|SIM形状
|nanoSIM×2
|micro＋nanoSIM
|microSIM×2
|USB端子
|microUSB
|Type-C
|microUSB
|カラバリ
|ネイビーブラック、ローズピンク、シャンパンゴールド
|ホワイトパネル、ブラックパネル
|gooRed、イエロー、ライトブルー、ブラック、ピンク、インディゴ
|発売時期
|2017年7月
|2016年12月
|2017年7月
|Alcatel SHINE LITE
|GRAND X LTE
|Alcatel PIXI 4
|メーカー
|TCLコミュニケーション
|BLU
|TCLコミュニケーション
|価格
|約1万8000円
|約1万円
|約1万円
|ディスプレー
|5型液晶
|5型液晶
|5型液晶
|画面解像度
|720×1280ドット
|720×1280ドット
|480×854ドット
|サイズ
|71.2×141.5
×7.45mm
|72.3×146
×9.4mm
|72.5×140.7
×9.5mm
|重量
|156g
|167.2g
|169g
|CPU
|MediaTek
MT6737 1.3GHz
（クアッドコア）
|MediaTek
MT6737 1.25GHz
（クアッドコア）
|MediaTek
MT6735M 1GHz
（クアッドコア）
|内蔵メモリー
|2GB
|1GB
|1GB
|内蔵ストレージ
|16GB
|8GB
|8GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDHC
（最大32GB）
|microSDHC
（最大32GB）
|OS
|Android 6.0
|Android 7.0
|Android 6.0
|LTE対応バンド
|1/3/7/19/26
|1/3/6/8/9/19
|1/3/19/38/40
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/5/6/8/19
|1/6/8/19
|1/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|×
|×
|×
|CA対応
|×
|×
|×
|au VoLTE
|○
|×
|×
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：13メガ
／イン：5メガ
|リア：8メガ
／イン：5メガ
|リア：5メガ
／イン：2メガ
|バッテリー容量
|2460mAh
|2400mAh
|2000mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|×
|×
|SIM形状
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|microSIM×2
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|microUSB
|カラバリ
|ピュア・ホワイト、サテン・ゴールド、プライム・ブラック
|ブラック、シルバー、ゴールド、ローズゴールド
|ダークグレイ、メタリックシルバー
|発売時期
|2016年12月
|2017年6月
|2017年3月
この特集の記事
- 2万円台でも8コアCPUや3GBメモリー、指紋センサーは当たり前！ 人気SIMフリースマホ全紹介 【2万円...
- デュアルカメラ搭載機に国内メーカー端末も 人気SIMフリースマホ全紹介 【3～4万円台編】
- Mate 10 ProとZenFone 4の2強対決！ 人気SIMフリースマホ全紹介 【高性能機編】
- この特集の一覧へ