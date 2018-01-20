このページの本文へ

前へ 1 2 3 次へ

編集部ピックアップの人気SIMフリースマホ全紹介！ 【2018年初頭版】第4回

海外旅行用のサブ機や割り切って使うなら

4型台や1万円以下の製品も！ 人気SIMフリースマホ全カタログ 【1万円台編】

2018年01月20日 12時00分更新

文● ドロイドさん（アスキースマホ総研

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

DSDS対応機や4型のコンパクトモデルも！
用途や目的を決めて、割り切って使いたい

　ASCII編集部が注目したSIMフリースマホをピックアップして紹介する本特集。【高性能機編】【3～4万円台編】【2万円台編】と掲載してきたが、SIMフリースマホの最後は2万円以下で購入できる【1万円台編】だ。

ASUSのエントリー機「ZenFone Live」はライブ配信中にリアルタイムで美顔処理を行なうなど、特徴的な機能を持つ

　ミドルクラスに注目モデルが集まっているため、1万円台、それ以下の価格帯のスマホは台数も少なくなったが、DSDS対応のハイスペック機や4型のコンパクトモデルなど個性的な製品もある。とはいえ、性能的にはやや厳しい部分もあるので、サブ用や通話用など用途や目的を決めてから購入したい。

人気SIMフリースマホ
【海外旅行用のサブ機や割り切って使うなら！ 1万円台編】

●ASUS「ZenFone Live
●gooのスマホ「g07
●gooのスマホ「g06＋
●Alcatel「SHINE LITE
●BLU「GRAND X LTE
●TCL「Alcatel PIXI 4

　 ZenFone Live g07 g06＋
メーカー ASUS コヴィア コヴィア
価格 約1万8000円 1万9224円 8424円
ディスプレー 5型液晶 5.5型液晶 4型液晶
画面解像度 720×1280ドット 1080×1920ドット 480×800ドット
サイズ 71.7×141.4
×7.9mm		 75.6×152
×7.9mm		 63.2×126
×10.8mm
重量 120g 150g 129g
CPU Snapdragon 400
1.4GHz
（クアッドコア）		 MediaTek
MT6750T
1.5GHz＋1GHz
（オクタコア）		 MediaTek
MT6737M 1.1GHz
（クアッドコア）
内蔵メモリー 2GB 3GB 2GB
内蔵ストレージ 16GB 32GB 16GB
外部メモリー microSDXC
（最大128GB）		 microSDXC
（最大128GB）		 microSDXC
（最大128GB）
OS Android 6.0 Android 6.0→7.0 Android 7.0
LTE対応バンド 1/3/8/18/19/26
/28/41		 1/3/8/19 1/3/19
（うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19
3G対応バンド 1/6/8/18/19 1/6/8 1/6
DSDS 4G＋3G × ×
CA対応 × × ×
au VoLTE × ×
無線LAN IEEE802.11n
（2.4GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
カメラ画素数 リア：13メガ
／イン：5メガ		 リア：13メガ
／イン：8メガ		 リア：5メガ
／イン：2メガ
バッテリー容量 2650mAh 3000mAh 1700mAh
防水／防塵 ×／× ×／× ×／×
指紋センサー × ×
SIM形状 nanoSIM×2 micro＋nanoSIM microSIM×2
USB端子 microUSB Type-C microUSB
カラバリ ネイビーブラック、ローズピンク、シャンパンゴールド ホワイトパネル、ブラックパネル gooRed、イエロー、ライトブルー、ブラック、ピンク、インディゴ
発売時期 2017年7月 2016年12月 2017年7月
　 Alcatel SHINE LITE GRAND X LTE Alcatel PIXI 4
メーカー TCLコミュニケーション BLU TCLコミュニケーション
価格 約1万8000円 約1万円 約1万円
ディスプレー 5型液晶 5型液晶 5型液晶
画面解像度 720×1280ドット 720×1280ドット 480×854ドット
サイズ 71.2×141.5
×7.45mm		 72.3×146
×9.4mm		 72.5×140.7
×9.5mm
重量 156g 167.2g 169g
CPU MediaTek
MT6737 1.3GHz
（クアッドコア）		 MediaTek
MT6737 1.25GHz
（クアッドコア）		 MediaTek
MT6735M 1GHz
（クアッドコア）
内蔵メモリー 2GB 1GB 1GB
内蔵ストレージ 16GB 8GB 8GB
外部メモリー microSDXC
（最大128GB）		 microSDHC
（最大32GB）		 microSDHC
（最大32GB）
OS Android 6.0 Android 7.0 Android 6.0
LTE対応バンド 1/3/7/19/26 1/3/6/8/9/19 1/3/19/38/40
（うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19
3G対応バンド 1/5/6/8/19 1/6/8/19 1/5/6/8/19
DSDS 4G＋3G × × ×
CA対応 × × ×
au VoLTE × ×
無線LAN IEEE802.11n
（2.4GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
カメラ画素数 リア：13メガ
／イン：5メガ		 リア：8メガ
／イン：5メガ		 リア：5メガ
／イン：2メガ
バッテリー容量 2460mAh 2400mAh 2000mAh
防水／防塵 ×／× ×／× ×／×
指紋センサー × ×
SIM形状 nanoSIM×2 nanoSIM×2 microSIM×2
USB端子 microUSB microUSB microUSB
カラバリ ピュア・ホワイト、サテン・ゴールド、プライム・ブラック ブラック、シルバー、ゴールド、ローズゴールド ダークグレイ、メタリックシルバー
発売時期 2016年12月 2017年6月 2017年3月

前へ 1 2 3 次へ

この特集の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

最新記事

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中

ピックアップ
アスキーストア's 人気ランキング ベスト5

富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART