4型台や1万円以下の製品も！ 人気SIMフリースマホ全カタログ 【1万円台編】

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DSDS対応機や4型のコンパクトモデルも！

用途や目的を決めて、割り切って使いたい

ASCII編集部が注目したSIMフリースマホをピックアップして紹介する本特集。【高性能機編】【3～4万円台編】【2万円台編】と掲載してきたが、SIMフリースマホの最後は2万円以下で購入できる【1万円台編】だ。

ASUSのエントリー機「ZenFone Live」はライブ配信中にリアルタイムで美顔処理を行なうなど、特徴的な機能を持つ

ミドルクラスに注目モデルが集まっているため、1万円台、それ以下の価格帯のスマホは台数も少なくなったが、DSDS対応のハイスペック機や4型のコンパクトモデルなど個性的な製品もある。とはいえ、性能的にはやや厳しい部分もあるので、サブ用や通話用など用途や目的を決めてから購入したい。

人気SIMフリースマホ

【海外旅行用のサブ機や割り切って使うなら！ 1万円台編】

●ASUS「ZenFone Live」

●gooのスマホ「g07」

●gooのスマホ「g06＋」

●Alcatel「SHINE LITE」

●BLU「GRAND X LTE」

●TCL「Alcatel PIXI 4」



ZenFone Live g07 g06＋ メーカー ASUS コヴィア コヴィア 価格 約1万8000円 1万9224円 8424円 ディスプレー 5型液晶 5.5型液晶 4型液晶 画面解像度 720×1280ドット 1080×1920ドット 480×800ドット サイズ 71.7×141.4

×7.9mm 75.6×152

×7.9mm 63.2×126

×10.8mm 重量 120g 150g 129g CPU Snapdragon 400

1.4GHz

（クアッドコア） MediaTek

MT6750T

1.5GHz＋1GHz

（オクタコア） MediaTek

MT6737M 1.1GHz

（クアッドコア） 内蔵メモリー 2GB 3GB 2GB 内蔵ストレージ 16GB 32GB 16GB 外部メモリー microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大128GB） OS Android 6.0 Android 6.0→7.0 Android 7.0 LTE対応バンド 1/3/8/18/19/26

/28/41 1/3/8/19 1/3/19 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/6/8/18/19 1/6/8 1/6 DSDS 4G＋3G × ○ × CA対応 × × × au VoLTE ○ × × 無線LAN IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） カメラ画素数 リア：13メガ

／イン：5メガ リア：13メガ

／イン：8メガ リア：5メガ

／イン：2メガ バッテリー容量 2650mAh 3000mAh 1700mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× 指紋センサー × ○ × SIM形状 nanoSIM×2 micro＋nanoSIM microSIM×2 USB端子 microUSB Type-C microUSB カラバリ ネイビーブラック、ローズピンク、シャンパンゴールド ホワイトパネル、ブラックパネル gooRed、イエロー、ライトブルー、ブラック、ピンク、インディゴ 発売時期 2017年7月 2016年12月 2017年7月

Alcatel SHINE LITE GRAND X LTE Alcatel PIXI 4 メーカー TCLコミュニケーション BLU TCLコミュニケーション 価格 約1万8000円 約1万円 約1万円 ディスプレー 5型液晶 5型液晶 5型液晶 画面解像度 720×1280ドット 720×1280ドット 480×854ドット サイズ 71.2×141.5

×7.45mm 72.3×146

×9.4mm 72.5×140.7

×9.5mm 重量 156g 167.2g 169g CPU MediaTek

MT6737 1.3GHz

（クアッドコア） MediaTek

MT6737 1.25GHz

（クアッドコア） MediaTek

MT6735M 1GHz

（クアッドコア） 内蔵メモリー 2GB 1GB 1GB 内蔵ストレージ 16GB 8GB 8GB 外部メモリー microSDXC

（最大128GB） microSDHC

（最大32GB） microSDHC

（最大32GB） OS Android 6.0 Android 7.0 Android 6.0 LTE対応バンド 1/3/7/19/26 1/3/6/8/9/19 1/3/19/38/40 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/5/6/8/19 1/6/8/19 1/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G × × × CA対応 × × × au VoLTE ○ × × 無線LAN IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） カメラ画素数 リア：13メガ

／イン：5メガ リア：8メガ

／イン：5メガ リア：5メガ

／イン：2メガ バッテリー容量 2460mAh 2400mAh 2000mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× 指紋センサー ○ × × SIM形状 nanoSIM×2 nanoSIM×2 microSIM×2 USB端子 microUSB microUSB microUSB カラバリ ピュア・ホワイト、サテン・ゴールド、プライム・ブラック ブラック、シルバー、ゴールド、ローズゴールド ダークグレイ、メタリックシルバー 発売時期 2016年12月 2017年6月 2017年3月

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