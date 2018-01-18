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SilverStone「SST-AD120-T」

「NUC」やThin Mini-ITXでも使えるノート向け汎用ACアダプターが発売

2018年01月18日 23時32分更新

文● 山県　編集●北村／ASCII.jp

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　SilverStoneから、複数のコネクターを交換することで、各社ノートPCやIntel「NUC」シリーズに対応するACアダプター「SST-AD120-T」が発売された。

各社ノートPCやIntel「NUC」シリーズに対応するACアダプター「SST-AD120-T」

　「SST-AD120-T」は、ノートPCやIntel「NUC」シリーズ、Thin Mini-ITXフォームファクターマザーボードへの使用を前提として設計された120WのACアダプター。最大90%の効率を誇り、Energy Star EPS 2.0およびErP Lot 7 Tier 2規格に準拠。7個のチャージャーチップ(コネクタ)が付属し、さまざまな環境に対応する。

Intel「NUC」シリーズ、Thin Mini-ITXフォームファクターマザーボードでも利用できるなど汎用性は高い

　そのほか、OVP/OPP/SCP/OTPの各種保護回路に対応。出力19Vdc、入力電圧100～240V、入力周波数範囲47～63Hz、最大出力電流6.32A。サイズは75(W)×25(H)×150(D)mm、重量450g。製品保証は1年。

　価格はパソコンショップアークで8510円だ。

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