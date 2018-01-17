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ASCII PC GAME部 ― 第22回

2018年1月17日（水）20:30から生放送

謎解き×サイコホラー『DYING: Reborn』実況：ASCII PC GAME部

2018年01月17日 17時00分更新

文● アスキー編集部

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　Twitchで毎週配信中、アスキーのゲーム実況チャンネル「ASCII PCゲーム部」。今回は、謎解き密室脱出系のPCゲーム『DYING: Reborn』をプレイします。頭部が魚のアイツがとにかく気持ち悪いと評判ですが、それはともかくプレーヤーは厳しい環境のなか、様々な謎を解き明かしていきます。ジサトラショータは無事、クリアできるのでしょうか。お楽しみに！

ASCIIjpのライブビデオをwww.twitch.tvから視聴する

▽放送情報
放送日　：　2018年1月17日（水）
時間　　：　20:30～21:30　放送予定
場所　　：　アスキーTwitchちゃんねる
タイトル：　DYING: Reborn

▽出演者
ジサトラショータ（MC）@Shotam_A_J

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