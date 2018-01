マウスコンピューターは1月16日、人気ゲーム「FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION」推奨パソコン「NEXTGEAR i670PA1-FF15」を発売した。価格は19万9584円から。

「FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION」オリジナル版の無料アップデートすべてをあらかじめ適用してあるほか、2018年3月までの有料追加コンテンツすべてを収録。さらに、バトルをノクティスの視点で楽しめる「ファーストパーソンモード」などを新規収録するという。

主なスペックは、CPUがCore i7-8700K。グラフィックスがGTX 1080 8GB。メモリがPC4-19200 16GB。ストレージがHDD 2TB(7200rpm)。電源が80PLUS BRONSE 700W。

