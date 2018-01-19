格安SIM通信速度11社比較一番速いのは？ 1月19日計測データまとめ

初回のみすべての読者様が全文お読みいただけます。第2回目以降はASCII倶楽部に入会の上、お楽しみくださいませ。ASCII倶楽部は入会から3日間、無料ですべてのコンテンツをご利用いただけるキャンペーンも実施しています。

格安SIMを使っていて、使おうとしていて気になるのは「通信速度」ですよね。そこでアスキー編集部が独自に主要格安SIMの速度を調査しました。

測定するにあたって、アスキー編集部では以下のレギュレーションを設けています。

通信速度測定レギュレーション

・調査場所：東京都千代田区飯田橋（アスキー編集部）

・調査時間：12時、15時、18時

・調査方法：

1、速度測定には「Google スピードテスト」を使う

（グーグル検索で「スピードテスト」と検索すると利用可能）

2、各調査時間でSIMごとにそれぞれ5回ずつ計測し、中央値を算出する

本記事では各5回それぞれのデータも掲載しています

・使用端末：ASUS「ZenFone Live」

※注意※

この調査方法および調査結果はアスキー編集部独自の内容です。通信環境、使用端末などの条件により通信速度が変わるため、実際の速度を保証するものではございません。