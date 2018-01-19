アスキー格安SIM通信速度比較 ― 第1回
主要な格安SIM事業者の通信速度を独自調査
格安SIM通信速度11社比較一番速いのは？ 1月19日計測データまとめ
2018年01月19日 19時30分更新
初回のみすべての読者様が全文お読みいただけます。第2回目以降はASCII倶楽部に入会の上、お楽しみくださいませ。ASCII倶楽部は入会から3日間、無料ですべてのコンテンツをご利用いただけるキャンペーンも実施しています。
格安SIMを使っていて、使おうとしていて気になるのは「通信速度」ですよね。そこでアスキー編集部が独自に主要格安SIMの速度を調査しました。
測定する格安SIM
・IIJmio
・BIGLOBEモバイル
・OCNモバイルONE
・LINEモバイル
・mineo（ドコモ）
・mineo（au）
・DMMモバイル
・nuroモバイル
・UQ mobile
・Y! mobile
・b-mobile（おかわりSIM）
測定するにあたって、アスキー編集部では以下のレギュレーションを設けています。
通信速度測定レギュレーション
・調査場所：東京都千代田区飯田橋（アスキー編集部）
・調査時間：12時、15時、18時
・調査方法：
1、速度測定には「Google スピードテスト」を使う
（グーグル検索で「スピードテスト」と検索すると利用可能）
2、各調査時間でSIMごとにそれぞれ5回ずつ計測し、中央値を算出する
本記事では各5回それぞれのデータも掲載しています
・使用端末：ASUS「ZenFone Live」
※注意※
この調査方法および調査結果はアスキー編集部独自の内容です。通信環境、使用端末などの条件により通信速度が変わるため、実際の速度を保証するものではございません。
測定する格安SIM事業者の主なプラン
IIJmio
データ通信専用 3GB：900円／6GB：1520円／10GB：2560円
SMS付き 3GB：1040円／6GB：1660円／10GB：2700円
音声通話付き 3GB：1600円／6GB：2220円／10GB：3260円
BIGLOBEモバイル
データ通信専用 3GB：900円／6GB：1250円／12GB：2700円
SMS付き 3GB：1020円／6GB：1570円／12GB：2820円
音声通話付き 3GB：1600円／6GB：2150円／12GB：3400円
OCNモバイルONE
データ通信専用 3GB：1100円／6GB：1450円／10GB：2300円
SMS付き 3GB：1220円／6GB：1570円／10GB：2420円
音声通話付き 3GB：1800円／6GB：2150円／10GB：3000円
LINEモバイル
※コミュニケーションフリープラン
SMS付き 3GB：1100円／5GB：1570円／10GB：2640円
音声通話付き 3GB：1680円／5GB：2200円／10GB：3220円
mineo
ドコモプラン
データ通信専用 3GB：900円／6GB：1580円／10GB：2520円
音声通話付き 3GB：1600円／6GB：2280円／10GB：3220円
※SMS付きは＋120円。音声通話通話付きSIMには標準搭載。
auプラン
データ通信専用 3GB：900円／6GB：1580円／10GB：2520円
音声通話付き 3GB：1510円／6GB：2190円／10GB：3130円
※SMS付きはいずれのプランも標準搭載。
DMMモバイル
データ通信専用 3GB：850円／5GB：1210円／10GB：2190円
音声通話付き 3GB：1500円／5GB：1910円／10GB：2890円
※SMSの受信ははいずれのプランも標準搭載。送信は1通3～30円。
nuroモバイル
データ通信専用 3GB：900円／6GB：1650円／10GB：2300円
SMS付き 3GB：1050円／6GB：1650円／10GB：2450円
音声通話付き 3GB：1600円／6GB：2220円／10GB：3000円
UQモバイル
データ高速 3GB：980円
データ高速＋音声通話 3GB：1680円
データ無制限（送受信最大500kbps）：1980円
データ無制限＋音声通話（送受信最大500kbps）：2680円
Y!mobile（ワイモバイル）
スマホプランS（音声通話付き） 1GB：2980円
スマホプランM（音声通話付き） 3GB：3980円
スマホプランL（音声通話付き） 7GB：4980円
b-mobile（おかわりSIM）
データ通信専用 3GB：1000円／5GB：1500円
SMS付き 3GB：1130円／5GB：1630円
音声通話付き 3GB：1800円／5GB：2300円
1月19日（金）：通信速度調査結果
|12時（下り／上り）
|15時（下り／上り）
|18時（下り／上り）
|IIJmio
|0.57Mbps／6.36Mbps
|18.8Mbps／7.80Mbps
|0.83Mbps／4.42Mbps
|BIGLOBEモバイル
|0.25Mbps／11.7Mbps
|6.88Mbps／15.2Mbps
|1.30Mbps／14.3Mbps
|OCNモバイルONE
|0.21Mbps／13.4Mbps
|2.21Mbps／12.6Mbps
|0.42Mbps／13.5Mbps
|LINEモバイル
|0.31Mbps／9.63Mbps
|6.25Mbps／14.6Mbps
|0.70Mbps／14.2Mbps
|mineo（ドコモ）
|0.15Mbps／3.93Mbps
|16.5Mbps／9.55Mbps
|0.49Mbps／10.3Mbps
|mineo（au）
|0.25Mbps／6.05Mbps
|10.7Mbps／2.60Mbps
|0.68Mbps／2.65Mbps
|DMMモバイル
|0.49Mbps／7.34Mbps
|19.2Mbps／7.40Mbps
|1.40Mbps／4.79Mbps
|nuroモバイル
|0.39Mbps／9.68Mbps
|23.3Mbps／11.5Mbps
|1.23Mbps／3.35Mbps
|UQ mobile
|4.08Mbps／12.0Mbps
|7.67Mbps／6.17Mbps
|10.7Mbps／7.80Mbps
|Y!mobile
|13.5Mbps／13.2Mbps
|16.4Mbps／10.6Mbps
|16.5Mbps／13.0Mbps
|b-mobile
|2.31Mbps／18.2Mbps
|5.05Mbps／16.8Mbps
|2.13Mbps／16.4Mbps
次ページ以降で、各時間帯のSIMごとの速度ランキングを掲載しています。