モトローラ・モビリティ・ジャパンは、同社が昨年10月に発売したSIMフリースマホ「Moto X4」について、Android 8.0へのアップデートを開始したと発表した。

Moto X4はミドルハイ~ハイエンドクラスの端末で、防水・防塵にも対応するのが大きな特徴。主なスペックは、フルHDの5.2型IPS液晶、Snapdragon 630(2.2GHz、オクタコア)、4GBメモリー、64GBストレージ、12メガ+8メガのデュアルカメラ(インカメラは16メガ)、指紋センサー、3000mAhバッテリーなど。

またこれに合わせて、あらためてAndroid 8.0アップデート予定の端末一覧についても公開している。提供時期については準備が整い次第、順次アナウンスするとのことだ。

・Moto Z

・Moto Z Play

・Moto Z2 Play

・Moto G4 Plus

・Moto G5

・Moto G5 Plus

・Moto G5S

・Moto G5S Plus

