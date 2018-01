上坂すみれさんが歌う「プロ生ちゃんキャラクターソング」が販売開始

プログラミングやIT系の話題に関するイベントを行なうコミュニティー「プログラミング生放送」のマスコットキャラクター「暮井 慧」(通称:プロ生ちゃん)のキャラクターソング「{re}coding 暮井 慧(CV: 上坂すみれ)」が発売された。

このCDは「暮井 慧」のキャラクターボイスを担当する声優の上坂すみれさんが歌うもの。収録曲は1. {re}coding、2. {re}coding (off vocal)、3. {re}coding ~short size~、4. {re}coding ~for loop ver.~、5. {re}coding ~ringtone size~ (off vocal)の5曲。

販売しているオリオスペックでは、通常版の先着特典として、200名にカセットラベル&カセットテープがプレゼントされる。価格は1000円(税抜)。

なお、レコーディングに密着し、上坂すみれさんにインタビューした様子は「上坂すみれさん、歌が下手で歌うイメージがなかった」記事も参照してもらいたい。

通常版の先着特典はカセットラベル&カセットテープ(空) 収録曲入りの特製カセットテープが付属する初回限定版はすでに完売している

