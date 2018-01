ASCII PC GAME部 ― 第21回 2018年1月10日(水)20:30から生放送 心が折れる山登りゲー『Getting Over It』実況:ASCII PC GAME部 文● アスキー編集部

新年1発目のASCII PCゲーム部は、いまゲーム配信界を賑わせまくっているPCゲーム『Getting Over It with Bennett Foddy』をプレイ。壺に入ったおじさんがハンマーひとつで山頂を目指すだけのゲームなのですが、その操作性の悪さといったら……。ジサトラショータは番組終了まで挫けず山登りできるのでしょうか。お楽しみに!

ASCIIjpのライブビデオをwww.twitch.tvから視聴する

▽放送情報

放送日 : 2018年1月10日(水)

時間 : 20:30~21:30 放送予定

場所 : アスキーTwitchちゃんねる

タイトル: Getting Over It with Bennett Foddy

▽出演者

ジサトラショータ(MC)@Shotam_A_J

