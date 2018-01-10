ASCII PC GAME部 ― 第21回
2018年1月10日（水）20:30から生放送
心が折れる山登りゲー『Getting Over It』実況：ASCII PC GAME部
2018年01月10日 19時00分更新
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アスキー編集部がPCゲームに特化した配信プラットフォーム「Twitch（ツイッチ）」にゲーム実況チャンネルを開設しました！
新年1発目のASCII PCゲーム部は、いまゲーム配信界を賑わせまくっているPCゲーム『Getting Over It with Bennett Foddy』をプレイ。壺に入ったおじさんがハンマーひとつで山頂を目指すだけのゲームなのですが、その操作性の悪さといったら……。ジサトラショータは番組終了まで挫けず山登りできるのでしょうか。お楽しみに！
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▽放送情報
放送日 ： 2018年1月10日（水）
時間 ： 20:30～21:30 放送予定
場所 ： アスキーTwitchちゃんねる
タイトル： Getting Over It with Bennett Foddy
▽出演者
ジサトラショータ（MC）@Shotam_A_J
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