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ASCII PC GAME部 ― 第21回

2018年1月10日（水）20:30から生放送

心が折れる山登りゲー『Getting Over It』実況：ASCII PC GAME部

2018年01月10日 19時00分更新

文● アスキー編集部

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画像クリックで番組ページが開きます

　アスキー編集部がPCゲームに特化した配信プラットフォーム「Twitch（ツイッチ）」にゲーム実況チャンネルを開設しました！

　新年1発目のASCII PCゲーム部は、いまゲーム配信界を賑わせまくっているPCゲーム『Getting Over It with Bennett Foddy』をプレイ。壺に入ったおじさんがハンマーひとつで山頂を目指すだけのゲームなのですが、その操作性の悪さといったら……。ジサトラショータは番組終了まで挫けず山登りできるのでしょうか。お楽しみに！

ASCIIjpのライブビデオをwww.twitch.tvから視聴する

▽放送情報
放送日　：　2018年1月10日（水）
時間　　：　20:30～21:30　放送予定
場所　　：　アスキーTwitchちゃんねる
タイトル：　Getting Over It with Bennett Foddy

▽出演者
ジサトラショータ（MC）@Shotam_A_J

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