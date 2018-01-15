光学ドライブ内蔵機種も、東芝13.3型モバイルノート2018年春モデル発表

13.3型ノートパソコンの2018年春モデルが発表

東芝クライアントソリューションは1月15日、13.3型ノートパソコンの2018年春モデル「dynabook UX53/F」、「dynabook RX73/F」、「dynabook RX33/F」を発表した。

約1060gとさらに軽量化したdynabook UX53/F

dynabook UX53/F

dynabook UX53/Fは重さ約1060gと、従来モデルと比較して30gの軽量化を実現している。タッチ対応ディスプレーを採用し、サイズはおよそ幅316.0×奥行227.0×高さ15.9mm。76cm落下、200kgf面加圧、30cc防滴テストをクリアーしている。

スピーカーはharman/kardonのステレオスピーカーを内蔵。Thunderbolt 3（USB Type-C）端子×2を備え、接続すればHDMI出力、D-sub 15ピン、USB 3.0、有線LANを拡張できるアダプターが標準で付属する。 Windows Hello対応の指紋認証センサーも搭載している。また、HDR映像に対応。ただし、ウェブブラウザー「Microsoft Edge」とWindows 10の一部動画アプリ（写真は非対応）で、全画面表示限定での対応となる。

主なスペックはCore i3-7130U（2コア／4スレッド、2.7GHz）、4GBメモリー、128GB SSDという構成だ。ディスプレーはノングレアで、解像度は1920×1080ドット。OSはWindows 10 Home（64bit）を採用している。

インターフェースは、USB 3.0、Thunderbolt 3（USB Type-C）×2、HDMI出力、マイク入力／ヘッドフォン出力端子、microSDカードスロットなど。本体カラーは、オニキスブルー。2月上旬に発売予定で、価格は16万円台後半。

dynabook UXシリーズ2018年春モデルの主なスペック 機種名 dynabook UX53/F CPU Core i3-7130U（2.7GHz） グラフィックス インテル HD グラフィックス 620 メモリー 4GB ストレージ 128GB SSD ディスプレー 13.3型（1920×1080ドット）、タッチ対応、ノングレア 内蔵ドライブ ー 通信規格 無線LAN（IEEE 802.11a/b/g/n/ac）、Bluetooth 4.1 インターフェース USB 3.0端子、Thunderbolt 3（USB Type-C）×2、HDMI、マイク入力／ヘッドフォン出力、microSDカードスロット（USB Type-Cアダプター使用時はHDMI出力、D-sub 15ピン、USB 3.0、有線LAN） サイズ／重量 およそ幅316.0×奥行227.0×高さ15.9mm／約1060g Office Office Home ＆ Business 2016 センサー 指紋認証センサー カラバリ オニキスブルー OS Windows 10 Home（64bit）

光学ドライブ内蔵のモバイルノート新モデルも登場

dynabook RX73/Fは3モデルをラインアップ

「dynabook RX73/F」と「dynabook RX33/F」は、光学ドライブを内蔵する13.3型モバイルノートパソコン。本体ボディーには軽量で強度にも優れるマグネシウム合金を採用。インターフェースがUSB 3.0×3、HDMI出力、D-sub 15ピン、マイク入力／ヘッドフォン出力、有線LANと豊富なのも特徴だ。

dynabook RX73/Fは「dynabook RX73/FR」、「dynabook RX73/FP」、「dynabook RX73/FQ」3モデルをラインアップする。全機種ともディスプレーはIPS方式のノングレアで、解像度は1920×1080ドット。OSはWinodws 10 Home（64bit）を採用している。サイズはおよそ幅316.0×奥行229.0×高さ17.2～21.4mm。

dynabook RX73/FRはCore i5-7200U（2.5GHz）、8GBメモリー、512GB SSDという構成だ。Blu-ray Discドライブを内蔵する。本体カラーはグラファイトブラックで、重さは約1.32kg。1月19日に発売予定で、想定実売価格は21万円台半ば。

dynabook RX73/FPはCore i5-7200U（2.5GHz）、4GBメモリー、256GB SSDを採用。Blu-ray Discドライブを内蔵する。本体カラーはグラファイトブラックとプラチナホワイトの2色で、重さはグラファイトブラックが約1.32kg、プラチナホワイトが約1.35kgと異なる。1月19日に発売予定で、想定実売価格は19万円台半ば。

dynabook RX73/FQは、Core i3-7130U（2.7GHz）、4GBメモリー、1TB HDDを搭載し、光学ドライブはDVDスーパーマルチドライブとなる。カラバリはプラチナホワイトで、重さは約1.44kg。1月19日に発売予定で、想定実売価格は17万円台前半。

dynabook RX72シリーズ2018年春モデルの主なスペック 機種名 dynabook RX73/FR dynabook RX73/FP dynabok RX73/FQ CPU Core i5-7200U（2.5GHz） Core i3-7130U（2.7GHz） グラフィックス インテル HD グラフィックス 620 メモリー 8GB 4GB ストレージ 512GB SSD 256GB SSD 1TB HDD ディスプレー 13.3型（1920×1080ドット）、ノングレア、IPS 内蔵ドライブ Blu-ray Discドライブ DVDスーパーマルチドライブ 通信規格 有線LAN（1000BASE-T）、無線LAN（IEEE 802.11a/b.g/n/ac）、Bluetooth 4.1 インターフェース USB 3.0×3、HDMI出力、D-sub 15ピン、マイク入力／ヘッドフォン出力、有線LAN サイズ およそ幅316.0×奥行229.0×高さ17.2～21.4mm 重さ 約1.32kg グラファイトブラック：約1.32kg、プラチナホワイト：約1.35kg 約1.44kg Office Office Home ＆ Business 2016 OS Windows 10 Home（64bit）

dynabook RX33/F

dynabook RX33/FはCeleron 3865U（1.8GHz）、4GBメモリー、1TB HDD、DVDスーパーマルチドライブを内蔵する。本体カラーはグラファイトブラックで、重さは約1.49kg。1月19日に発売予定で、価格は13万円台半ば。

dynabook RX33シリーズ2018年春モデルのスペック 機種名 dynabook RX33/F CPU Celeron 3865U（1.8GHz） グラフィックス インテル HD グラフィックス 610 メモリー 4GB ストレージ 1TB HDD ディスプレー 13.3型（1920×1080ドット）、ノングレア 内蔵ドライブ DVDスーパーマルチドライブ 通信規格 有線LAN（1000BASE-T）、無線LAN（IEEE 802.11a/b/g/n/ac）、Bluetooth 4.1 インターフェース USB 3.0×3、HDMI出力、D-sub 15ピン、マイク入力／ヘッドフォン出力、有線LAN サイズ／重さ およそ幅316.0×奥行229.0×高さ18.2～22.4mm／約1.49kg Office Office Home ＆ Business 2016 カラバリ グラファイトブラック OS Windows 10 Home（64bit）

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