このページの本文へ

月額540円で使えるauのジュニアケータイ「mamorino4」

2018年01月09日 14時00分更新

文● 南田ゴウ／ASCII編集部

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
「mamorino4」

　auが2月上旬発売予定のジュニア向けケータイ「mamorino4」は、小学生以下の子ども向けに月額基本使用料税込540円の料金プラン「ジュニアケータイプラン」を提供。家族宛の国内通話とSMS送受信が無料なのが特徴だ。

　約2.8型のQVGA解像度ディスプレーはタッチ操作に対応するほか、手入力不要で操作できる「音声操作補助機能」を搭載。電話やSMSが呼び出せるほか、ストップウォッチや歩数計といった機能も起動可能。防水ブザーをならすとココセコムオペレーションセンターに通報する「通報サービス」にも対応する。

サニーイエロー

　防水防塵に加えて耐衝撃にも対応。カラバリはプリンセスパープル、サニーイエロー、スポーティーブルーの3色。

スポーティーブルー
au「maomrino4」の主なスペック
メーカー ZTE
ディスプレー 約2.8型
サイズ 約56×99×15.5mm
重量 約105g
内蔵メモリー 512MB
内蔵ストレージ 4GB
VoLTE
無線LAN
バッテリー容量 1200mAh
FeliCa／NFC ×／×
ワンセグ／フルセグ ×／×
防水／防塵 IPX7／IP5X
連続通話時間 約530分
連続待受時間 約300時間
カラバリ プリンセスパープル、サニーイエロー、スポーティーブルー
発売時期 2018年2月上旬

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

最新記事

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中

ピックアップ
アスキーストア's 人気ランキング ベスト5

富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART