月額540円で使えるauのジュニアケータイ「mamorino4」
2018年01月09日 14時00分更新
文● 南田ゴウ／ASCII編集部
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|「mamorino4」
auが2月上旬発売予定のジュニア向けケータイ「mamorino4」は、小学生以下の子ども向けに月額基本使用料税込540円の料金プラン「ジュニアケータイプラン」を提供。家族宛の国内通話とSMS送受信が無料なのが特徴だ。
約2.8型のQVGA解像度ディスプレーはタッチ操作に対応するほか、手入力不要で操作できる「音声操作補助機能」を搭載。電話やSMSが呼び出せるほか、ストップウォッチや歩数計といった機能も起動可能。防水ブザーをならすとココセコムオペレーションセンターに通報する「通報サービス」にも対応する。
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|サニーイエロー
防水防塵に加えて耐衝撃にも対応。カラバリはプリンセスパープル、サニーイエロー、スポーティーブルーの3色。
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|スポーティーブルー
|メーカー
|ZTE
|ディスプレー
|約2.8型
|サイズ
|約56×99×15.5mm
|重量
|約105g
|内蔵メモリー
|512MB
|内蔵ストレージ
|4GB
|VoLTE
|○
|無線LAN
|－
|バッテリー容量
|1200mAh
|FeliCa／NFC
|×／×
|ワンセグ／フルセグ
|×／×
|防水／防塵
|IPX7／IP5X
|連続通話時間
|約530分
|連続待受時間
|約300時間
|カラバリ
|プリンセスパープル、サニーイエロー、スポーティーブルー
|発売時期
|2018年2月上旬
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