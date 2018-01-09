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ポップなカラバリの京セラ製auオリジナルスマホ「Qua phone QZ」

2018年01月09日 14時00分更新

文● 南田ゴウ／ASCII編集部

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　auが2月下旬発売予定の京セラ製スマホ「Qua phone QZ」は、ポップなカラバリが特徴の防水防塵耐衝撃モデル。

「Qua phone QZ」

　ディスプレーは5型のフルHD解像度液晶で、「Dragontrail X」ガラスにアクリルスクリーンを重ねるハイブリッドシールド構造を採用。ガラス割れの起点となるキズからディスプレーを保護し、耐久性とデザイン性を両立させている。

カシスピンク

　メモリーは3GB、ストレージは32GBで、ステーショナリーメーカーのデルフォニックス社とコラボ。1月10日10時からauオンラインショップで、本体のカラバリに合わせた「Rollbahn」フラップケースの予約受付を開始する。

シトラスレモン

　カラバリはチョコミントとカシスピンク、シトラスレモン、インディゴの4色。

インディゴ
au「Qua phone QZ」の主なスペック
メーカー 京セラ
ディスプレー 約5型液晶
画面解像度 1080×1920ドット
サイズ 約72×145×8.7mm（暫定値）
重量 測定中
CPU Snapdragon 430
1.4GHz＋1.1GHz（オクタコア）
内蔵メモリー 3GB
内蔵ストレージ 32GB
外部ストレージ microSDXC（最大256GB）
OS Android 8.0
VoLTE
無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac
カメラ画素数 リア：1300画素
／イン：500万画素
バッテリー容量 2600mAh（暫定値）
FeliCa／NFC ○／○
ワンセグ／フルセグ ×／×
防水／防塵 IPX5,8／IP5X
連続待受時間 測定中
連続通話時間 測定中
カラバリ チョコミント、カシスピンク、シトラスレモン、インディゴ
発売時期 2018年2月下旬

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