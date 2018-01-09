ポップなカラバリの京セラ製auオリジナルスマホ「Qua phone QZ」

auが2月下旬発売予定の京セラ製スマホ「Qua phone QZ」は、ポップなカラバリが特徴の防水防塵耐衝撃モデル。
|「Qua phone QZ」
ディスプレーは5型のフルHD解像度液晶で、「Dragontrail X」ガラスにアクリルスクリーンを重ねるハイブリッドシールド構造を採用。ガラス割れの起点となるキズからディスプレーを保護し、耐久性とデザイン性を両立させている。
|カシスピンク
メモリーは3GB、ストレージは32GBで、ステーショナリーメーカーのデルフォニックス社とコラボ。1月10日10時からauオンラインショップで、本体のカラバリに合わせた「Rollbahn」フラップケースの予約受付を開始する。
|シトラスレモン
カラバリはチョコミントとカシスピンク、シトラスレモン、インディゴの4色。
|インディゴ
|au「Qua phone QZ」の主なスペック
|メーカー
|京セラ
|ディスプレー
|約5型液晶
|画面解像度
|1080×1920ドット
|サイズ
|約72×145×8.7mm（暫定値）
|重量
|測定中
|CPU
|Snapdragon 430
1.4GHz＋1.1GHz（オクタコア）
|内蔵メモリー
|3GB
|内蔵ストレージ
|32GB
|外部ストレージ
|microSDXC（最大256GB）
|OS
|Android 8.0
|VoLTE
|○
|無線LAN
|IEEE802.11a/b/g/n/ac
|カメラ画素数
|リア：1300画素
／イン：500万画素
|バッテリー容量
|2600mAh（暫定値）
|FeliCa／NFC
|○／○
|ワンセグ／フルセグ
|×／×
|防水／防塵
|IPX5,8／IP5X
|連続待受時間
|測定中
|連続通話時間
|測定中
|カラバリ
|チョコミント、カシスピンク、シトラスレモン、インディゴ
|発売時期
|2018年2月下旬