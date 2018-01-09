【2018冬アニメ】『オーバーロード』続編に、京アニ新作『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』を紹介

前へ 1 2 3 4 5 次へ

ウィークデーも冬アニメの新作は次々と放送開始。今回はネット内の最強主人公再びの『オーバーロードII』、京アニの新作『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』など計5作品を紹介する。

絶望の幕開け

「オーバーロードII」

(C)丸山くがね・KADOKAWA刊／オーバーロード2製作委員会

作品解説

時は2138年。一大ブームを巻き起こした仮想現実体感型オンラインゲーム《ユグドラシル》はサービス終了を迎えようとしていた。

プレイヤーであるモモンガは仲間と栄華を誇った本拠地ナザリック地下大墳墓で一人静かにその時を待っていた。

しかし、終了時間を過ぎてもログアウトされない異常事態が発生。

NPCたちが意思を持って動き出し、さらにナザリックの外には見たこともない異世界が広がっていた。

モモンガはかつての仲間を探すため、ギルドネームであったアインズ・ウール・ゴウンを名乗り、異世界にその名を轟かすことを決意。

絶対の忠誠を誓う配下とともに新たな地へ進軍する。

世界を掌中におさめる死の支配者、ここに再臨！！

<!-- No CDATA -->

スタッフ

原作：丸山くがね（「オーバーロード」／KADOKAWA刊）

キャラクター原案：so-bin

監督：伊藤尚往

シリーズ構成：菅原雪絵

キャラクターデザイン：田﨑 聡、吉松孝博

サブキャラクターデザイン・モンスターデザイン・プロップデザイン：今村大樹、杉浦幸次、出雲重機、鈴木政彦、前原桃子

美術監督：池田繁美、丸山由紀子(アトリエ・ムサ)

美術設定：友野加世子、大久保修一（アトリエ・ムサ）

色彩設計：堀川佳典

3D監督：田中康隆

撮影監督：継岡夢月

編集：塚常真理子

音響監督：郷文裕貴

音響制作：grooove

音楽：片山修志(Team-MAX）

音楽制作：KADOKAWA

アニメーション制作：マッドハウス

製作：オーバーロード2製作委員会

オープニングテーマ：「GO CRY GO」（歌：OxT）

エンディングテーマ：「HYDRA」（歌：MYTH & ROID）

キャスト

アインズ：日野 聡

アルベド：原 由実

シャルティア：上坂すみれ

アウラ：加藤英美里

マーレ：内山夕実

デミウルゴス：加藤将之

コキュートス：三宅健太

セバス：千葉 繁

ユリ：五十嵐裕美

ルプスレギナ：小松未可子

ナーベラル：沼倉愛美

シズ：瀬戸麻沙美

ソリュシャン：佐倉綾音

エントマ：真堂 圭

ザリュース：東地宏樹

シャースーリュー：楠見尚己

クルシュ：雨宮 天

ゼンベル：石井康嗣

ラナー：安野希世乃

クライム：逢坂良太

ほか

番組情報

AT-X：1月9日より毎週火曜22:30～（リピート放送：1月11日より毎週木曜14:30～／1月14日より毎週日曜23:30～／1月15日より毎週月曜6:30～）

TOKYO MX：1月9日より毎週火曜24:30～

MBS：1月9日より毎週火曜26:30～

テレビ愛知：1月9日より毎週火曜25:35～

BS11：1月10日より毎週水曜24:00～

NTTぷらら：1月9日より毎週火曜24:00～配信

AbemaTV：1月9日より毎週火曜24:00～配信

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURL http://overlord-anime.com/

Twitterアカウント @over_lord_anime

(C)丸山くがね・KADOKAWA刊／オーバーロード2製作委員会

前へ 1 2 3 4 5 次へ

ツイートする

この特集の記事

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています