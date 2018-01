性能低下が取り沙汰されるインテルCPUの脆弱性とは？

日本では松の内が明けたか明けないかの内に騒ぎとなったインテル製プロセッサーの脆弱性に関する報道。

もともとは2017年の早い時期に発見されたもので、その問題の大きさもあってGoogleでセキュリティー問題の対処を行なうProject Zeroチームが昨年から主要なCPUベンダーやOSベンダーに連絡を行なっており、今年の早い時期に対応を含めたアナウンスが行われる予定であった。

ただこの情報が、オフィシャルアナウンスの前に流出した。当初はロシアの4chanで報じられたらしいのだが、当該スレッドは見つけられなかった。ただ広く報じられるようになったきっかけは、The Registersの記事である。これを受けて主要なベンダーはいずれも自社の製品についてのアナウンスを緊急に公開している。

一覧で示すと、以下のようになる。他にOSベンダーやクラウドプロバイダーなども相次いでレポートを出しており、まもなく主要なOSについては対応が出そろうはずだ。

この問題が大きく取り上げられるようになった理由は、その性能低下である。The RegisterではPostgresqlでのテスト結果を示して、17~23%の性能低下があると報告。

PostgreSQL SELECT 1 with the KPTI workaround for Intel CPU vulnerability https://t.co/N9gSvML2Fo



Best case: 17% slowdown

Worst case: 23%