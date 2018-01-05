2018年冬アニメ大特集 ― 第2回
【2018冬アニメ】一体どんなアニメになるのか!?『ポプテピピック』に、『グランクレスト戦記』『刀使ノ巫女』など
2018年01月05日 18時00分更新
週末に向けて、続々と新アニメが放送開始予定！ 今回は、どんなアニメになるか想像できない『ポプテピピック』に、水野良原作の『グランクレスト戦記』、オリジナル作品『刀使ノ巫女』など、計6作品を紹介する。
覚えてろ竹書房
「ポプテピピック」
|(C)大川ぶくぶ/竹書房・キングレコード
|(C)大川ぶくぶ/竹書房・キングレコード
作品解説
キングレコードのヘマにより、TVアニメ＆シーズン3 同時スタートの夢は潰えた……。果たして2人はアニメスタートまで生き残れるのか……？
スタッフ
原作：大川ぶくぶ（竹書房「まんがライフWIN」）
企画・プロデュース：須藤孝太郎
シリーズ構成：青木純（スペースネコカンパニー）
コンセプトデザインワークス：梅木 葵
音響監督：鐘江徹
音響効果：小山恭正
音響制作：グロービジョン
音楽：吟（BUSTED ROSE）
音楽制作：キングレコード
シリーズディレクター：青木 純（スペースネコカンパニー）、梅木 葵
アニメーション制作：神風動画
製作：キングレコード
オープニングテーマ：「POP TEAM EPIC」（歌：上坂すみれ）
キャスト
ポプ子：小松未可子
ピピ美：上坂すみれ
ほか
番組情報
TOKYO MX1：1月6日より毎週土曜25:00～
BS11：1月6日より毎週土曜25:00～
AT-X：1月8日より毎週月曜22:30～（リピート放送：毎週水曜14:30～／毎週土曜6:30～）
とちぎテレビ：1月10日より毎週水曜23:00～
中国放送：1月10日より毎週水曜25:25～
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURL
http://hoshiiro.jp/
Twitterアカウント @hoshiiro_anime
(C)大川ぶくぶ/竹書房・キングレコード