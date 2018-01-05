【2018冬アニメ】一体どんなアニメになるのか!?『ポプテピピック』に、『グランクレスト戦記』『刀使ノ巫女』など

前へ 1 2 3 4 5 6 次へ

週末に向けて、続々と新アニメが放送開始予定！ 今回は、どんなアニメになるか想像できない『ポプテピピック』に、水野良原作の『グランクレスト戦記』、オリジナル作品『刀使ノ巫女』など、計6作品を紹介する。

覚えてろ竹書房

「ポプテピピック」

(C)大川ぶくぶ/竹書房・キングレコード

(C)大川ぶくぶ/竹書房・キングレコード

作品解説

キングレコードのヘマにより、TVアニメ＆シーズン3 同時スタートの夢は潰えた……。果たして2人はアニメスタートまで生き残れるのか……？

<!-- No CDATA -->

スタッフ

原作：大川ぶくぶ（竹書房「まんがライフWIN」）

企画・プロデュース：須藤孝太郎

シリーズ構成：青木純（スペースネコカンパニー）

コンセプトデザインワークス：梅木 葵

音響監督：鐘江徹

音響効果：小山恭正

音響制作：グロービジョン

音楽：吟（BUSTED ROSE）

音楽制作：キングレコード

シリーズディレクター：青木 純（スペースネコカンパニー）、梅木 葵

アニメーション制作：神風動画

製作：キングレコード

オープニングテーマ：「POP TEAM EPIC」（歌：上坂すみれ）

キャスト

ポプ子：小松未可子

ピピ美：上坂すみれ

ほか

番組情報

TOKYO MX1：1月6日より毎週土曜25:00～

BS11：1月6日より毎週土曜25:00～

AT-X：1月8日より毎週月曜22:30～（リピート放送：毎週水曜14:30～／毎週土曜6:30～）

とちぎテレビ：1月10日より毎週水曜23:00～

中国放送：1月10日より毎週水曜25:25～

※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURL http://hoshiiro.jp/

Twitterアカウント @hoshiiro_anime

(C)大川ぶくぶ/竹書房・キングレコード

前へ 1 2 3 4 5 6 次へ

ツイートする

この特集の記事

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています