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2018年冬アニメ大特集 ― 第1回

【2018冬アニメ】正月気分が残る中、冬アニメ開始！ 『三ツ星カラーズ』や『ラーメン大好き小泉さん』など紹介！

2018年01月04日 15時00分更新

文● MOVIEW 清水、編集●ASCII編集部

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　正月気分が残っている人、すでに仕事始めの人、それぞれだろうが、早くも冬アニメの放映が本格的にスタート。放送第1回を見逃さないようにASCII.jpの特集でしっかりと作品をチェックしてほしい。まず1回目は、3人の小学生が活躍する『三ツ星カラーズ』に、ラーメンマニアの謎の女子を描く『ラーメン大好き小泉さん』など、計5作品を紹介する。

上野の街の平和を守る、我らカラーズ参上！
「三ツ星カラーズ」

(C)2017 カツヲ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／三ツ星カラーズ製作委員会
(C)2017 カツヲ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／三ツ星カラーズ製作委員会

作品解説
上野の公園にひっそりと佇むアジト。そこにいるのは3人の小学生の女の子たち――。
そう、彼女たちこそ上野を守る正義の組織「カラーズ」！！
結衣、さっちゃん、琴葉の3人は今日も平和な上野の平和を守るため、日夜（嘘、夕方まで）街を駆け回るのである！！

(C)2017 カツヲ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／三ツ星カラーズ製作委員会
(C)2017 カツヲ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／三ツ星カラーズ製作委員会
(C)2017 カツヲ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／三ツ星カラーズ製作委員会
(C)2017 カツヲ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／三ツ星カラーズ製作委員会
(C)2017 カツヲ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／三ツ星カラーズ製作委員会
(C)2017 カツヲ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／三ツ星カラーズ製作委員会
(C)2017 カツヲ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／三ツ星カラーズ製作委員会
(C)2017 カツヲ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／三ツ星カラーズ製作委員会

スタッフ
原作：カツヲ（「月刊コミック電撃大王」連載（毎月27日発売））
監督：河村智之
シリーズ構成：ヤスカワショウゴ
キャラクターデザイン：横田拓己
アニメーション制作：SILVER LINK.
オープニングテーマ：「カラーズぱわーにおまかせろ！」（歌：カラーズ☆スラッシュ（結衣（CV：高田憂希）、さっちゃん（CV：高野麻里佳）、琴葉（CV：日岡なつみ））
エンディングテーマ：「ミラクルカラーズ☆本日も異常ナシ！」（歌：カラーズ☆スラッシュ（結衣（CV：高田憂希）、さっちゃん（CV：高野麻里佳）、琴葉（CV：日岡なつみ））

キャスト
結衣：高田憂希
さっちゃん：高野麻里佳
琴葉：日岡なつみ
斎藤：田丸篤志
おやじ：玄田哲章
さっちゃん母：名塚佳織
ののか：朝井彩加
ももか：東城日沙子

番組情報
AT-X：1月7日から毎週日曜22:30～
BS11：1月7日より毎週日曜25:30～
TOKYO MX：1月7日より毎週日曜25:35～
サンテレビ：1月8日より毎週月曜23:30～
KBS京都：1月9日より毎週火曜24:00～
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。

公式サイトURL http://mitsuboshi-anime.com/
Twitterアカウント @3boshi_anime

(C)2017 カツヲ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ　アスキー・メディアワークス／三ツ星カラーズ製作委員会

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