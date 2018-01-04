2018年冬アニメ大特集 ― 第1回
【2018冬アニメ】正月気分が残る中、冬アニメ開始！ 『三ツ星カラーズ』や『ラーメン大好き小泉さん』など紹介！
2018年01月04日 15時00分更新
正月気分が残っている人、すでに仕事始めの人、それぞれだろうが、早くも冬アニメの放映が本格的にスタート。放送第1回を見逃さないようにASCII.jpの特集でしっかりと作品をチェックしてほしい。まず1回目は、3人の小学生が活躍する『三ツ星カラーズ』に、ラーメンマニアの謎の女子を描く『ラーメン大好き小泉さん』など、計5作品を紹介する。
上野の街の平和を守る、我らカラーズ参上！
「三ツ星カラーズ」
|(C)2017 カツヲ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／三ツ星カラーズ製作委員会
|(C)2017 カツヲ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／三ツ星カラーズ製作委員会
作品解説
上野の公園にひっそりと佇むアジト。そこにいるのは3人の小学生の女の子たち――。
そう、彼女たちこそ上野を守る正義の組織「カラーズ」！！
結衣、さっちゃん、琴葉の3人は今日も平和な上野の平和を守るため、日夜（嘘、夕方まで）街を駆け回るのである！！
|(C)2017 カツヲ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／三ツ星カラーズ製作委員会
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スタッフ
原作：カツヲ（「月刊コミック電撃大王」連載（毎月27日発売））
監督：河村智之
シリーズ構成：ヤスカワショウゴ
キャラクターデザイン：横田拓己
アニメーション制作：SILVER LINK.
オープニングテーマ：「カラーズぱわーにおまかせろ！」（歌：カラーズ☆スラッシュ（結衣（CV：高田憂希）、さっちゃん（CV：高野麻里佳）、琴葉（CV：日岡なつみ））
エンディングテーマ：「ミラクルカラーズ☆本日も異常ナシ！」（歌：カラーズ☆スラッシュ（結衣（CV：高田憂希）、さっちゃん（CV：高野麻里佳）、琴葉（CV：日岡なつみ））
キャスト
結衣：高田憂希
さっちゃん：高野麻里佳
琴葉：日岡なつみ
斎藤：田丸篤志
おやじ：玄田哲章
さっちゃん母：名塚佳織
ののか：朝井彩加
ももか：東城日沙子
番組情報
AT-X：1月7日から毎週日曜22:30～
BS11：1月7日より毎週日曜25:30～
TOKYO MX：1月7日より毎週日曜25:35～
サンテレビ：1月8日より毎週月曜23:30～
KBS京都：1月9日より毎週火曜24:00～
※都合により放送曜日、時間、開始日が変更になる可能性がございます。
公式サイトURL
http://mitsuboshi-anime.com/
Twitterアカウント @3boshi_anime
(C)2017 カツヲ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／三ツ星カラーズ製作委員会