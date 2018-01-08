編集部ピックアップの人気SIMフリースマホ全紹介！ 【2018年初頭版】 ― 第2回
ファーウェイ／ASUS／モトローラの3社に、おサイフや防水対応のモデルも
デュアルカメラ搭載機に国内メーカー端末も 人気SIMフリースマホ全紹介 【3～4万円台編】
2018年01月08日 12時00分更新
3～4万円台でもハイエンド機なみの性能の機種も多い！
おサイフケータイや防水に対応した国内メーカー製スマホも
価格を問わずに高性能なものが欲しいというスペック重視派のユーザー向けの【高性能機編】に続いて掲載するのは【3～4万円台編】だ。
|インカメラがデュアルカメラという自撮り重視の「ZenFone 4 Selfie Pro」
スペック面を見ていくともちろんハイエンド級との差はあるものの、デュアルカメラ搭載機が増えているほか、ミドルハイ向けの600番台のSnapdragonは性能と価格のバランスがちょうどいい。メインメモリーも4GB搭載が当たり前になってきており、ヘビーな3Dゲーム以外に不満を感じる機会はあまりないだろう。快適に使える性能は必要だが、コスパも重要という人にオススメだ。
また3万円台の価格帯には、シャープ・富士通といった国内メーカー製端末も用意されている。SoCはワンランク下のミドルクラス向けとなるが、おサイフケータイや防水・防塵、ワンセグといった機能に対応し、日本のユーザーが安心して使える内容になっている。これらの端末にも注目だ。
|arrows M04はハンドソープで洗えることがアピールポイントとなっている
そんな3～4万円台の人気モデルについて、スペックと特長をまとめて紹介していく。
人気SIMフリースマホ
【ハイエンドに近いモデルや国内メーカー端末も 3～4万円台編】
●ASUS「ZenFone 4 Selfie Pro」
●ファーウェイ「HUAWEI Mate 10 lite」
●モトローラ「Moto G5S Plus」
●ASUS「ZenFone 3（5.2型）」
●ASUS「ZenFone 3（5.5型）」
●ASUS「ZenFone 4 Max Pro」
●トリニティ「NuAns NEO Reloaded」
●シャープ「AQUOS sense lite SH-M05」
●富士通「arrows M04」
|ZenFone 4 Selfie Pro
|HUAWEI Mate 10 lite
|Moto G5S Plus
|メーカー
|ASUS
|ファーウェイ
|Motorola Mobility
|価格
|約4万3000円
|約4万5000円
|約3万6000円
|ディスプレー
|5.5型有機EL
|5.9型液晶
|5.5型液晶
|画面解像度
|1080×1920ドット
|1080×2160ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|74.8×154
×6.85mm
|75.2×156.2
×7.5mm
|76.2×153.5
×8.04mm
|重量
|147g
|164g
|170g
|CPU
|Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）
|HUAWEI Kirin 659
2.36GHz＋1.7GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|4GB
|4GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|64GB
|64GB
|32GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大2TB）
|microSDXC
（最大256GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 7.1
|Android 7.0
|Android 7.1
→8.0（予定）
|LTE対応バンド
|1/3/5/7/8/18
/19/26/28/38/41
|1/3/5/7/8/19
/28/38/40/41
|1/3/5/7/8/18
/19/20/26/28
/38/40/41
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/2/5/6/8/19
|1/5/6/8/19
|1/2/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|○
|×
|○
|CA対応
|○（2CC）
|×
|×
|au VoLTE
|○
|×
|○
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：16メガ
／イン：12メガ(標準)
＋5メガ(広角)
|リア：16メガ
＋2メガ(距離測定)
／イン：13メガ
＋2メガ(距離測定)
|リア：13メガ(RGB)
＋13メガ(モノクロ)
／イン：8メガ
|バッテリー容量
|3000mAh
|3340mAh
|3000mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×(撥水)／×
|指紋センサー
|○
|○
|○
|SIM形状
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|microUSB
|カラバリ
|ネイビーブラック、クラシックレッド、サンライトゴールド
|オーロラブルー、グラファイトブラック
|ルナグレー、ブラッシュゴールド、ニンバスブルー
|発売時期
|2017年9月
|2017年12月
|2017年10月
|ZenFone 3（5.2型）
|ZenFone 3（5.5型）
|ZenFone 4 Max Pro
|メーカー
|ASUS
|ASUS
|ASUS
|価格
|約3万2000円
|約3万9000円
|3万2184円
|ディスプレー
|5.2型液晶
|5.5型液晶
|5.5型液晶
|画面解像度
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|720×1280ドット
|サイズ
|73.9×146.8
×7.69mm
|77.38×152.59
×7.69mm
|76.9×154
×8.9mm
|重量
|144g
|155g
|181g
|CPU
|Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 430
1.4GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|3GB
|4GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|32GB
|64GB
|32GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大2TB）
|microSDXC
（最大2TB）
|microSDXC
（最大256GB）
|OS
|Android 6.0→7.0
|Android 6.0→7.0
|Android 7.1
|LTE対応バンド
|1/2/3/5/7/8
/18/19/26/28
/38/39/40/41
|1/2/3/5/7/8
/18/19/26/28
/38/39/40/41
|1/2/3/4/5/7
/8/12/17/18/19/26
/28/38/41
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/2/5/6/8/19
|1/2/5/6/8/19
|1/2/4/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|○
|○
|○
|CA対応
|○（2CC）
|○（2CC）
|×
|au VoLTE
|○
|○
|○
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：16メガ
／イン：8メガ
|リア：16メガ
／イン：8メガ
|リア：13メガ(標準)
＋5メガ(広角)
／イン：8メガ
|バッテリー容量
|2650mAh
|3000mAh
|5000mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|○
|○
|SIM形状
|micro＋nanoSIM
|micro＋nanoSIM
|nanoSIM×2
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|microUSB
|カラバリ
|サファイアブラック、パールホワイト、クリスタルゴールド
|サファイアブラック、パールホワイト
|ネイビーブラック、サンライトゴールド、ローズピンク
|発売時期
|2016年10月
|2017年3月
|2017年12月
|
NuAns NEO
Reloaded
|AQUOS sense lite SH-M05
|arrows M04
|メーカー
|トリニティ
|シャープ
|富士通
|価格
|4万9800円
|約3万3000円
|約3万3000円
|ディスプレー
|5.2型液晶
|5型液晶
|5型液晶
|画面解像度
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|720×1280ドット
|サイズ
|74.2×141.6
×11.3mm
|72×144
×8.5mm
|71×144
×8mm
|重量
|150g(本体)
|147g
|148g
|CPU
|Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 430
1.4GHz＋1.1GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 410
1.2GHz
（クアッドコア）
|内蔵メモリー
|3GB
|3GB
|2GB
|内蔵ストレージ
|32GB
|32GB
|16GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大1TB）
|microSDXC
（最大256GB）
|microSDXC
（最大256GB）
|OS
|Android 7.1
|Android 7.1
|Android 7.1
|LTE対応バンド
|1/3/4/5/7/8
/12/17/18/19/26/28
|1/3/5/8/17/19
/26/41
|1/3/8/19/26
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/5/6/8/9/19
|1/5/6/8/19
|1/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|×
|×
|×
|CA対応
|×
|×
|×
|au VoLTE
|○
|○
|○
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：13メガ
／イン：8メガ
|リア：13.1メガ
／イン：5メガ
|リア：13.1メガ
／イン：5メガ
|バッテリー容量
|3450mAh
|2700mAh
|2580mAh
|防水／防塵
|△(防滴)／○
|○／○
|○／○
|指紋センサー
|○
|○
|×
|SIM形状
|microSIM
|nanoSIM
|nanoSIM
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|microUSB
|カラバリ
|カバー別
|ホワイト、ブラック、ゴールド、（ターコイズ、ピンク、レッド、ブルー）
|ブラック、ホワイト、(デニムブルー、ゴールド、グリーン)
|発売時期
|2017年5月
|2017年12月
|2017年7月