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格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ第159回

【格安スマホまとめ】格安スマホ5大ニュースはカウントフリーやSIMロック解除、FREETELなど

2017年12月31日 15時00分更新

文● オカモト／ASCII編集部

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　格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。今回は2017年最後の更新というわけで、格安スマホ、格安SIM、SIMフリースマホに関連する2017年の5大ニュースをランキング形式でお届けする。

【第5位】カウントフリー対応SIMが徐々に増える
対応ゲームがカウントされない「LinksMate」が話題に

　特定サービスでのデータ通信が、通信量としてカウントされずに使い放題となる「カウントフリー」のサービス。TwitterやLINEなどのSNSに対応するFREETELやLINEモバイル、YouTubeやAbemaTVなどが見放題になるBIGLOBEモバイルの「エンタメフリー・オプション」がその代表格と言える。

BIGLOBEの音声SIMに税抜月480円の追加でYouTube見放題に

　カウントフリーに対応する格安SIMはまだまだ少数派だが、DMM mobileがオプションで「SNSフリー」（税抜月250円）を始めるなど、徐々に広がりつつある。

　なかでも話題になったのが、Cygamesの関連会社がスタートした「LinksMate」。SNSやAbemaTVのほか、対応ゲームの通信量もカウントフリーになるオプションを用意。深夜アニメでCMを大量に投入するなど、知名度を上げた。

スマホゲームの通信量がカウントされないほか、加入者特典がもらえるゲームも

【第4位】Y!mobile、UQ mobile、BIGLOBEがiPhone 6s発売

　主要キャリアのサブブランド的存在の「Y!mobile」「UQ mobile」は、以前からiPhone SEを取り扱っており、MVNOに対する大きな強味となっていたが、10月からはiPhone 6sの販売も開始した。また、春にKDDI子会社となったBIGLOBEもやはりiPhone SE／6sを発売している。

iPhone 6s

　iPhone 6s自体はすでに2年前のモデルで、防水やFeliCaに対応していないとは言え、普段使いする分にはまったく問題ない性能と機能を持っており、格安な料金との組み合わせで人気が高まるのも当然といったところ。ただ、サブブランドの進出によって、MVNOの競争環境が厳しくなっていることには疑問を持たれている部分もある。

【第3位】SIMロック解除のルールが変更
一括購入で即時、分割でも100日後から可能に

　総務省のガイドライン改正により、SIMロック解除に関するルールが変更された。以前は一括／分割どちらの購入方法でも約180日後でしか解除ができなかったのが、12月からは一括購入の場合はすぐに、分割購入の場合も8月からは約100日後に可能になった（ともにドコモは5月から）。

　また、au端末でau MVNOのSIMを使う場合もSIMロック解除が必要だったのが、これが8月以降に発売の認められなくなったほか（たとえばau版のiPhone Xではau MVNOのSIMはそのまま使えるようになった）、以前は中古で入手しても可能だったau端末のSIMロック解除は、購入者が解約から100日以内に手続きしないとできなくなるなどの変更が行なわれている（ドコモ／ソフトバンクは以前から同種の制限がある）。

【第2位】SIMフリースマホの国内市場は
ファーウェイ、ASUSの2強にモトローラが食いつく展開

　2017年もさまざまなSIMフリースマホが登場したが、勢いが目立ったのはやはりファーウェイ。各種調査機関でも国内シェアでASUSを抜いて1位になったとされる。実際の製品でも「HUAWEI P10 Plus」「HUAWEI Mate 10 Pro」といった話題のハイエンド機に加え、ボリュームゾーンの2万円台には「nova lite」「P9 lite」「P10 lite」とラインアップが充実している。

2万円強の価格とは思えない性能の「HUAWEI nova lite」。この価格帯ではベストバイという声が大きかった

　一方のASUSも、ZenFone 4の発売こそ秋と少し出遅れたが、年末になってZenFone 4シリーズのバリエーションが拡大するなど、人気は相変わらず。「Moto G5 Plus」などをリリースしたモトローラも端末への評価が高く、製品が充実したこともあって存在感を強めている。

　この3社以外はやや影が薄くなった印象だが、シャープ「AQUOS sense lite」は話題になった1台。3万円強の価格ながら、フルHD解像度のIGZO液晶に加え、FeliCaや防水に対応と国内メーカーのこの市場にかける本気度が見えてきた感じだ。

SIMフリーでも防水やおサイフケータイに対応したスマホが欲しい人にとっての決定版とも言える、シャープ「AQUOS sense lite」

【第1位】FREETELがMVNO事業を楽天に売却、その後民事再生へ

　2016年までとにかく勢いがあったFREETELだが、2017年春頃から急減速。9月にはMVNO事業の楽天への売却を発表したのち、端末事業が残された本体についても民事再生手続きへ。急拡大を続けてきた格安スマホ全体を揺るがすニュースとなった。

一時は大量のテレビCMも投下していたFREETELだったが……

　今回は楽天による買収により、同じ内容で格安SIMを使い続けられるわけだが、利用者数の急拡大を前提にサービスを展開してきたMVNOの中には同様の事態に陥るケースも考えられる。その場合にユーザーどうなるのか、以前から危惧されていた問題とは言え、1つの課題となりそうだ。

月1000円前後の人気格安データ通信サービス（税込）
（音声通話付きのSIMは前回分をクリック

　 OCN モバイル ONE BIGLOBEモバイル 3ギガプラン タイプD IIJmio／BIC SIM
ミニマムスタートプラン 		楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
110MB/日
コース 		3GB/月
コース 		タイプD タイプA
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
（VoLTE） 		Xi／FOMA
高速通信
通信量 		1日110MB 月3GB 月3GB 月3GB 月3GB 月3.1GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 972円 1188円 972円 972円 972円 972円
初期費用 3665円 3665円 3665円 3678円 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円
／1日
（当日中） 		540円
／500MB 		324円
／100MB 		216円
／100MB 		216円
／100MB 		324円
／100MB
通信制御 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
（高速時）
3日／
366MB
（低速時）
カウント
フリー 		自社クラウドサービス等 ＋月1058円でYouTubeなど
SMS
オプション
（129円）
（129円）
（151円）
（標準）
（129円）
公衆Wi-Fi 有料 ×（BIC SIMは○） ×
最低利用期間 なし なし 2ヵ月 2ヵ月 なし
　 LINEモバイル U-
mobile
データ専用 ダブルフィックス 		DMM
mobile
データSIMプラン 3GB 		DTI SIM 3GBデータプラン ニフティ
NifMo
3GBプラン
LINEフリー コミュニケーションフリー 3GB
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		月1GB 月3GB 月1／3GB 月3GB 月3GB 月3GB
制限時の
通信速度 		200kbps 128kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 540円 1198円 734円
～972円 		918円 907円 972円
初期費用 3672円 3665円 3665円 3665円 3240円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円／500MB
1080円／1GB
3240円／3GB 		324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB 		216円
／100MB
664円
／500MB
518円
／1GB※1 		410円
／500MB
648円
／1GB 		972円
／500MB
通信制御 条件非公表 条件
非公表 		3日／
366MB
（低速時） 		3日／
2GB 		1日／
650MB
カウント
フリー 		LINE LINE、Twitter、Facebook、Instagram 主要SNS
(月270円、年内無料) 		別プランあり
SMS
オプション
（129円）
（標準）
（162円）
（162円）
（162円）
（162円）
公衆Wi-Fi × × ×
最低利用期間 なし なし 1ヵ月 なし なし
　 nuroモバイル イオンモバイル データプラン 4GB mineo
シングルタイプ 3GB 		UQ mobile データ高速プラン
3GB
プラン 		0 SIM ドコモ
プラン 		au
プラン
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
高速通信
通信量 		月3GB 月500MB
～5GB 		月4GB 月3GB 月3GB 月3GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 972円 0～1728円 1058円 972円 972円 1058円
初期費用 3665円 3665円 3240円 3678円 3665円 3240円
SIMサイズ 標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		432円
／100MB
648円
／500MB
1080円
／1GB
 500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額 518円
／1GB 		162円／100MB 216円
／100MB
540円
／500MB
通信制御 条件非公表 条件非公表 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB 		3日／
6GB
カウント
フリー
SMS
オプション
（162円）
（162円）
（151円）
（129円）
（標準）
（標準）
公衆Wi-Fi × × × × ×
最低利用期間 なし なし なし なし なし なし

月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス
（すべて税込）

　 OCN モバイル ONE IIJmio／BIC SIM
ライトスタートプラン 		BIGLOBEモバイル
170MB/日
コース 		6GB/月
コース 		タイプD タイプA 6ギガ
プラン 		12ギガ
プラン
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
（VoLTE） 		Xi／FOMA or
au 4G LTE（VoLTE）
高速通信
通信量 		1日
170MB 		月6GB 月6GB 月6GB 月6GB 月12GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1490円 1566円 1641.6円 1641.6円 1566円 2916円
初期費用 3665円 3665円 3678円 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM、
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円
／1日
（当日中） 		540円
／500MB 		216円
／100MB 		216円
／100MB 		324円／100MB
通信制御 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
（高速時） 3日／
366MB
（低速時）
カウント
フリー 		自社クラウドサービス等 ＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど
SMS
オプション 		○（129円）
（151円）
（標準） 		○（129円）
au網はSMS付きのみ
公衆Wi-Fi ×（BIC SIMは○）
最低利用期間 なし 2ヵ月 2ヵ月 なし
　 b-mobile 楽天モバイル データSIM 5GBプラン U-mobile
PREMIUM
LTE使い放題プラン 		U-mobile
データ専用
5GB 		LinksMate
5GB
b-mobile S 開幕SIM おかわりSIM
通信網 ソフトバンク 3G/4G Xi／FOMA
高速通信
通信量 		月3GB 月1～5GB 月5GB 無制限 月5GB 月5GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 128kbps 200kbps
月額料金 1706円 540～
1620円 		1566円 2678円 1598円 1620円
初期費用 3240円 3240円 3665円 3665円 3672円
SIMサイズ microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		1GBまで月540円、1GBごとに＋270円 324円
／100MB 		324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB 		216円
／100MB
1080円
／1GB
通信制御 3日／
360MB
（低速時） 		3日／
360MB
（低速時） 		条件非公表 3日／
300MB
（低速時）
カウント
フリー 		対応ゲーム、SNSなど
(月540円、年内無料)
SMS
オプション 		×
（140円）
（129円）
（162円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × × ×
最低利用期間 なし なし なし なし なし（SIM削除に3240円）
　 DMM mobile
データSIMプラン 		DTI SIM
ネットつかい放題プラン 		イオンモバイル データ8GBプラン mineo シングルタイプ 6GB
5GB 8GB ドコモ
プラン 		au
プラン
通信網 Xi／FOMA au
4G LTE
高速通信
通信量 		月5GB 月8GB 無制限 月8GB 月6GB 月6GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1306円 2138円 2376円 2138円 1706円 1706円
初期費用 3665円 3665円 3240円 3665円 3678円
SIMサイズ 標準、microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		216円／100MB
648円／500MB
518円／1GB※1 		518円
／1GB 		162円／100MB
通信制御 3日／366MB
（低速時） 		1～3GB
程度
／1～2日 		3日／
366MB
（低速時） 		なし 3日／
6GB
カウント
フリー 		LINE、Twitter、Facebook、Instagram
(月270円、年内無料) 		別プランあり
SMS
オプション 		○（162円）
（162円）
（151円）
（129円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × × ×
最低利用期間 1ヵ月 なし なし なし なし

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。

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