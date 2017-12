画像はツイッター

セキュリティ企業マカフィー創業者ジョン・マカフィー氏が28日、自身のツイッターアカウントを乗っ取られて仮想通貨の購入をうながすようなツイートをさせられていたことをツイッターで明かした。同氏は日ごろから仮想通貨に関するツイートを続けていた。その中で特定の仮想通貨をいますぐ購入せよと推奨していたが、これは自分自身による発言ではなかったとしている。

28日のツイート原文(本人):Urgent: My account was hacked. Twitter has been notified. The coin of the day tweet was not me. As you all know... I am not doing a coin of the day anymore!!!!

ツイートする

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています