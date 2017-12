電撃25周年記念 豪華賞品が当たる「年末年始！電撃宝くじ」を実施

KADOKAWA アスキー・メディアワークスは「電撃」ブランドが創設25周年を迎えることを記念し、特別企画「電撃スペシャル企画25連発」を実施中。

今回「電撃とAbemaTVがお届けする電撃25周年記念! 144時間電撃ウィーク」「電撃のSNSゲームキャンペーン」「電撃25周年記念グッズ」「電撃25周年記念 電撃屋冬まつり in 幕張」に関する情報が発表されました。

豪華賞品が当たる「年末年始! 電撃宝くじ」

AbemaTVの「深夜アニメチャンネル」を、144時間に渡り期間限定で電撃アニメ作品がジャック! 1月8日(月・祝)開催のDENGEKI MUSIC LIVE!! 2018の予習にもぴったり!!

今回、AbemaTV公式Twitterをフォロー&指定ツイートをRTして、豪華賞品を当が当たる「年末年始!電撃宝くじ」を実施すると発表しました。詳細は以下のとおり。

年末年始!電撃宝くじ 対象作品

「電撃ウィーク」編成作品全て

キャンペーン対象ツイート投稿日

12月26日(火)~12月31日(日)23時59分

応募条件

AbemaTV公式Twitterのフォロー&指定ツイートのRT

賞品

各作品の原作本セットをそれぞれ1名様にプレゼント!



※詳しくはAbemaTV公式Twitterにてご確認ください。

※キャンペーン内容は変更になる場合がございます。

「天華百剣 -斬-」と「城姫クエスト 極」で電撃作品がコラボ

電撃25周年記念作品 「Angel Beats! -The Last Operation-」×「天華百剣 -斬-」

電撃25周年記念作品「Angel Beats! -The Last Operation-」と、アプリが300万ダウンロードを突破した「天華百剣 -斬-」とのコラボが決定!

今回「Angel Beats!」のヒロイン、ゆりと天使の2人がイベントに参戦。天華百剣の世界で巫剣としてユーザーがプレイできる。イラストは「電撃G'sコミック」で連載中のコミックと同じく、浅見百合子先生が担当しているぞ。

注目のコラボイベントは2018年1月下旬を予定。

また、浅見百合子×麻枝 准で贈るコミック『Angel Beats! -The Last Operation-』の単行本第1巻は1月27日発売! ゆりと天使の新たな活躍は見逃せない!!

電撃コミックスNEXT

『Angel Beats! -The Last Operation- 1』



原作:麻枝 准(Key)

作画:浅見百合子

キャラクター原案:Na-Ga(Key)

定価(本体570円+税)

2018年1月27日発売予定

お城擬人化ゲーム「城姫クエスト 極」新たなキャラソン付き城姫「上田城[歌姫]」が登場!

電撃25周年を記念して制作された新イラスト

12月28日から年末年始を華やかに迎えるイベント「戦場に咲く花!大坂歌の陣」がスタート! 今回新たにゲーム内でオリジナルのキャラクターソングが聴ける「歌姫」シリーズとして、上田城[歌姫]が12月31日から登場!

さらにお正月に合わせて艶やかな装いの和歌山城[華]や飯盛城[華]も新たに登場します。詳しくはゲーム内をチェック!

PS4版『ソードアート・オンライン フェイタル・バレット』電撃スペシャルパック(電撃25周年記念版)に特典追加

『ソードアート・オンライン フェイタル・バレット』(PS4版)の電撃スペシャルパックが登場。現在発表されている特典は以下のとおり。

価格:25,000円(税込)



電撃25周年記念版 同梱内容



・ゲームソフト(初回限定生産版)

1.描き下ろし限定版収納BOX

2.初回限定生産版用パッケージ

3.スペシャルコンテンツBlu-rayディスク

4.オリジナルサウンドトラックCD

5.BD&CD収納用スペシャルケース

6.特別小冊子(電撃NerveGear)



・初回限定生産版購入特典

ゲーム内スペシャルコンテンツ(キリトALO衣装、アスナALO衣装、金色の銃、マリッジリング)をダウンロードできるプロダクトコード



・ゲーム内で使用できる特別な衣装「アスナSAO衣装(血盟騎士団)」(早期購入特典)

・ゲーム内で使用できる特別な武器「銀の銃」(早期購入特典)

★abec氏描き下ろしイラスト使用B2タペストリー

★電撃屋特装版特典 オリジナルダウンロードコンテンツ「水着衣装セット(女性)」

★A-1 Pictures描き下ろしアスナ抱き枕カバー

★は電撃スペシャルパックオリジナルグッズ



『ソードアート・オンライン フェイタル・バレット』(PS4®版)の電撃スペシャルパックが登場。

電撃屋だけのオリジナルグッズはabec氏描き下ろしイラストを使用したB2タペストリーと、電撃屋特装版特典 オリジナルダウンロードコンテンツが付属!

電撃25周年を記念したVer.では、アスナの描き下ろしイラストを使用した抱き枕カバーが付属!



※特典の名称は仮のものです。今後変更される可能性があります。

※情報は発表日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。

電撃25周年記念 電撃屋冬まつり in 幕張で買い物してポストカードプレゼントに応募しよう

会場で電撃屋グッズ、ライブグッズ、サイン本、複製原画のいずれかを購入された方の中から、抽選で100名様にポストカードセットをプレゼント!

レシートに記載されたQRコードから、アンケートに答えてご応募ください。

ポストカードは、電撃25周年記念の描き下ろしイラストを1枚ずつ使用。ランダムで5枚をセットにして後日発送にてプレゼントいたします。

応募期間は、2018年1月8日(月・祝)11:00 ~ 2018年1月21日(日)23:59です。

※電撃屋に会員登録されていない方は新規会員登録(無料)が必要になります。

※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

※ポストカードの画像はイメージです。デザインは予告なく変更になる可能性がございます。

※絵柄は選べません。ご当選された方には、全25種のうちランダムで5枚をセットにして、後日発送にてプレゼントいたします。

今後も情報は続々と発表されていくので電撃25周年公式サイトをぜひチェックしてみてください!

イラスト/茜田 千、abec、文倉 十、石田可奈、いみぎむる、いわさきまさかず、岩瀬さとみ、うかみ、ウダジョ、おちゃう、カツヲ、かんざきひろ、黒星紅白、しずまよしのり、長神、てぃんくる、仲谷 鳰、はいむらきよたか、葉賀ユイ、ばらスィー、柊ゆたか、結うき。



©YURIKO ASAMI 2018

©VisualArt's/Key

©VisualArt's/Key/Angel Beats! Project

©KADOKAWA CORPORATION 2016

©DeNA Co.,Ltd. All rights reserved.



©KADOKAWA CORPORATION 2014 © GREE, Inc. ©AZITO Co.,Ltd

©2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project

©鎌池和馬/アスキー・メディアワークス /PROJECT-INDEX MOVIE

©2015 FiFS ©KADOKAWA CORPORATION 2015

©KADOKAWA/SUNHOSEKI/T-ARTS



©2016 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス刊/SAO MOVIE Project

©KEIICHI SIGSAWA/REKI KAWAHARA

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.



アスナ抱き枕カバーイラスト

●原画:前田達之

●作画監修:鈴木豪

●仕上げ:江口亜紗美(ステラ・ロード)

●フィニッシュワーク:脇顯太朗(旭プロダクション)



