2017年たまらん犬動画トップ10

Google Japanが26日、今年YouTube日本版で人気を集めた犬動画トップ10を発表した。2017年中にYouTubeに投稿された動画から再生数、共有、コメント、評価、派生動画の数などをもとに選出したという。
1. 遅れてきた私に気づき、ダッシュで迎えにきてくれたコーギー陽菜ちゃん
掲載チャンネル：norikoro21
http://youtu.be/lT0dL6v3Hh0
2. なでるのをやめた途端笑顔が消えるシベリアンハスキー
掲載チャンネル：プピプピ文太
http://youtu.be/F35xTwdTJGo
3. チワワに叩かれて痛っ！て言うインコ。
掲載チャンネル：yurino hana
http://youtu.be/UKY1XKOcuxo
4. 自分が盗撮されていることに気付いてしまった柴犬
掲載チャンネル：シバチャンネル
http://youtu.be/vGkoUM6AyAU
5. お出かけ時の犬と猫の反応が違いすぎて可愛い
掲載チャンネル：ももと天
http://youtu.be/wWG6zKycez0
6. 飼い主が起きて喜ぶシベリアンハスキー
掲載チャンネル：プピプピ文太
http://youtu.be/8Zw3ORF0gik
7. 柴犬「水風船」を割る快感を覚えてしまう。
掲載チャンネル：Shibainu Zoro
http://youtu.be/XJa_ViN3kto
8. 証拠を突きつけられて白々しく目をそらすシベリアンハスキー
掲載チャンネル：プピプピ文太
http://youtu.be/dFvolTZUWOk
9. タオルを取られたくないゴールデンレトリバー「アリア」
掲載チャンネル：【SO CUTE】PLUSH FUNNY SHORT MOVIE
http://youtu.be/hVQf9nP6K_I
10. 大嫌いなお風呂に入れられて荒ぶる柴犬
掲載チャンネル：ももと天
http://youtu.be/gGgi2Tf4DSM