このページの本文へ

ああ＾〜：

2017年たまらん犬動画トップ10

2017年12月26日 17時00分更新

文● G. Raymond

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　Google Japanが26日、今年YouTube日本版で人気を集めた犬動画トップ10を発表した。2017年中にYouTubeに投稿された動画から再生数、共有、コメント、評価、派生動画の数などをもとに選出したという。


1. 遅れてきた私に気づき、ダッシュで迎えにきてくれたコーギー陽菜ちゃん
掲載チャンネル：norikoro21
http://youtu.be/lT0dL6v3Hh0


2. なでるのをやめた途端笑顔が消えるシベリアンハスキー
掲載チャンネル：プピプピ文太
http://youtu.be/F35xTwdTJGo


3. チワワに叩かれて痛っ！て言うインコ。
掲載チャンネル：yurino hana
http://youtu.be/UKY1XKOcuxo


4. 自分が盗撮されていることに気付いてしまった柴犬
掲載チャンネル：シバチャンネル
http://youtu.be/vGkoUM6AyAU


5. お出かけ時の犬と猫の反応が違いすぎて可愛い
掲載チャンネル：ももと天
http://youtu.be/wWG6zKycez0


6. 飼い主が起きて喜ぶシベリアンハスキー
掲載チャンネル：プピプピ文太
http://youtu.be/8Zw3ORF0gik


7. 柴犬「水風船」を割る快感を覚えてしまう。
掲載チャンネル：Shibainu Zoro
http://youtu.be/XJa_ViN3kto


8. 証拠を突きつけられて白々しく目をそらすシベリアンハスキー
掲載チャンネル：プピプピ文太
http://youtu.be/dFvolTZUWOk


9. タオルを取られたくないゴールデンレトリバー「アリア」
掲載チャンネル：【SO CUTE】PLUSH FUNNY SHORT MOVIE
http://youtu.be/hVQf9nP6K_I


10. 大嫌いなお風呂に入れられて荒ぶる柴犬
掲載チャンネル：ももと天
http://youtu.be/gGgi2Tf4DSM


■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中

ピックアップ
アスキーストア's 人気ランキング ベスト5

富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART