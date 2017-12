ドコモのコミックマーケット93の電波対策は「プロアニ」とのコラボ

ドコモは12月29日~31日に東京ビックサイトで開催される「コミックマーケット93」会場周辺の電波強化対策を実施する。今回ドコモは「TSUKUPRO THE ANIMATION」(通称:プロアニ)とコラボ、人気ユニットのフラッグが目印のWi-Fiサポーターが電波環境対策に奔走する。

また、コミケ開催期間中にWi-Fiサポーターが使用した「TSUKUPRO THE ANIMATION」の各ユニットがデザインされたキャストサイン入りサポーターフラッグを、dアニメストア会員およびツイッターフォロワーにプレゼントするキャンペーンを実施する。

■電波強化対策の概要(特設ページ)



【移動基地局車配備場所】

・東京ビッグサイト(東京国際展示場)東展示棟屋外駐車場周辺

【Wi-Fiサポーター配置場所】

・東京ビッグサイト(東京国際展示場)東展示棟屋外駐車場周辺

・東京ビッグサイト(東京国際展示場)東展示棟周辺

・東京ビッグサイト(東京国際展示場)西展示棟周辺

・イーストプロムナード周辺

■“『TSUKIPRO THE ANIMATION』コミケフラッグプレゼントキャンペーン”概要



「コミックマーケット93」会場で、ドコモのWi-Fiサポーターが使用した『TSUKIPRO THE ANIMATION』の各ユニットがプリントされたキャストサイン入りサポーターフラッグを抽選でプレゼント。



・応募は下記いずれかの条件を満たし、エントリーが必要

1.dアニメストア公式Twitterのフォローのうえ、対象ツイートをリツイートすることによりエントリー

2.対象期間(2017年12月29日~応募締め切り)中に「TSUKIPRO THE ANIMATION」dアニメストア特別映像特典を全話視聴し、3月に実施するプレゼントキャンペーンで応募

■サイン提供キャスト(敬称略)

豊永利行(大原 空役)/ 小野友樹(在原守人役)/ 古川 慎(神楽坂宗司役)/ 村田太志(宗像 廉役)/ 沢城千春(七瀬 望役)/ 土岐隼一(衛藤昴輝役)/ 山谷祥生(八重樫剣介役)/ 山下大輝(桜庭涼太役)/ 寺島惇太(藤村 衛役)/ 江口拓也(篁 志季役)/ 斉藤壮馬(奥井 翼役)/ 花江夏樹(世良里津花役)/ 梅原裕一郎(村瀬 大役)/ 武内駿輔(和泉柊羽役)/ 西山宏太朗(堀宮英知役)/ 仲村宗悟(久我壱星役)/ 野上 翔(久我壱流役) 全17名

©PROANI

