新年PUBG大会にG-Tuneが協賛

マウスコンピューターは、ゲーミングPCブランドG-Tuneで、1月6日に開催されるDetonatioN Gaming主催「PUBG DNG CUP ～2018 NEW YEAR SPECIAL～ Powered by G-Tune」に協賛する。

大会の入賞者には、Core i7-7700＆GeForce GTX 1070搭載のゲーミングデスクトップ「NEXTGEAR-MICRO im570GA8-SMM」や、24型144Hz対応のゲーミング液晶「iiyama G-MASTER GB2488HSU-3」、ゲーミングキーボード「G-Tune Mechanical Keyboard」などが賞品として贈呈される。

また、DetonatioN Gaming公式TwitterとG-Tune公式Twitterをフォローし、該当のツイートをリツイートすると、豪華プレゼントが当たるキャンペーンも同時開催。該当のツイートが500リツーイトを達成すると「G-Tune Mechanical Keyboard」、大会の同時視聴者1500人達成で「iiyama G-MASTER GB2488HSU-B3」を、それぞれ抽選で1名にプレゼントするという。キャンペーン期間は1月6日12時59分まで。

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