格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ ― 第158回
【格安スマホまとめ】今度は5000mAhバッテリー！ ビックカメラ専売で「ZenFone 4 Max Pro」発売
2017年12月24日 15時00分更新
今回は070/080/090番号による音声通話付きSIMの主要サービスについて、料金表でまとめている。先週もまたまたZenFone 4シリーズの新製品が登場。ビックカメラ系列店の独占販売として、ASUS「ZenFone 4 Max Pro」が発売された。
5000mAhバッテリー＆4GBメモリーとより強力に
ASUS「ZenFone 4 Max Pro」
前々回の「ZenFone 4 Max」、前回の「ZenFone 4 Selfie」と続いて、3週連続でZenFone 4シリーズのミドルクラスの新端末が発売された。
先週発売されたASUS「ZenFone 4 Max Pro」はビックカメラ系列店（ビックカメラ、コジマ、ソフマップ）で限定販売されるモデルで、価格は税抜2万9800円。ZenFone 4 Maxからはバッテリーがさらに大容量化され5000mAhに、画面サイズは5.5型、メインメモリーも4GBになっている（ZenFone 4 Maxは4100mAh、5.2型、3GB）。
そのほかのスペックは共通点が多く、HD解像度の5.5型液晶、Snapdragon 430（1.4GHz）、4GBメモリー、32GBストレージ、指紋センサー、Android 7.1.1など。ZenFone 4の売りであるカメラは、リアがデュアルカメラで13メガの標準レンズと5メガの広角レンズの組み合わせ。ネットワーク面では、DSDS対応でnanoSIMスロット×2とは別に、microSDスロットがあるトリプルスロット仕様が売り。auとY!mobileのVoLTEにも対応予定となっている。
このほか、ASUSからは「ZenFone 4」「ZenFone 4 Pro」「ZenFone 4 Selfie Pro」の上位モデルについて、Y!mobileのVoLTEに対応するアップデートが開始されている。
人気の音声通話付きSIMの料金表（税込）
（データ専用SIMは前回分をクリック）
|OCN モバイル ONE
|BIGLOBEモバイル
|
IIJmio みおふぉん／
BIC SIM 音声通話パック
|
110MB/日
コース
|
3GB/月
コース
|3GBプラン
|6GBプラン
|ミニマムスタートプラン
|ライトスタートプラン
|通信網
|Xi／FOMA
|Xi／FOMA or au 4G LTE（VoLTE）
|
高速通信
通信量
|1日110MB
|月3GB
|月3GB
|月6GB
|月3GB
|月6GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1728円
|1944円
|1728円
|2322円
|1728円
|2397円
|通話定額
|
918円(1回10分まで)
918円(トップ3)等
|
650円
(1回3分まで)
|896円(1回10分、家族は30分まで)
|初期費用
|3665円
|3665円
|3665円(Aプランは3678円)
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
(当日中)
|540円／500MB
|324円／100MB
|216円／100MB
|通信制御
|―
|―
|
3日／366MB
(低速時のみ)
|
カウント
フリー
|自社クラウドサービス等
|＋月518円でYouTube、AbemaTVなど
|―
|公衆Wi-Fi
|○
|月270円
|○
|×(BIC SIMは○)
|最低利用期間
|6ヵ月
|1年
|2ヵ月
|契約解除料
|8000円
|8640円
|
12ヵ月以内の解約は
(12－契約月数)
×1080円
|転出手数料
|3240円
|3240円(3ヵ月目までは6480円)
|3240円
|
その他プラン
など
|
1日170MB：2246円、
月6GB：2322円
|
月1GB：1512円、
月12GB：3672円など
|月20GB／30GBの通信量を追加可能
|楽天モバイル
|LINEモバイル コミュニケーションフリー 3GB
|U-mobile PREMIUM 通話プラス
|U-mobile 通話プラス 3GB
|エキサイトモバイル 定額プラン
|3.1GBプラン
|スーパーホーダイ プランS
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月3.1GB
|月2GB
|月3GB
|無制限
|月3GB
|月3GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|1Mbps※1
|200kbps
|―
|128kbps
|200kbps
|月額料金
|1728円
|
2138円
3218円※2
|1825円
|3218円
|1706円
|1728円
|通話定額
|918円(1回5分まで)など
|1回5分まで
|950円(1回10分まで)
|×
|800円(最大60分通話可)
|×
|初期費用
|3665円
|3672円
|3665円
|3665円
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
324円
／100MB
594円
／500MB
1058円
／1GB
|―
|
540円
／500MB
1080円
／1GB
3240円
／3GB
|―
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
626円
／1GB
|通信制御
|―
|
条件
非公表
|条件非公表
|
3日／
366MB
(低速時)
|
カウント
フリー
|―
|LINE、Facebook、Twitterなど
|―
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|○
|×
|最低利用期間
|1年
|1年(または2／3年)
|1年
|
1年以内は
(12－契約月数)
×1080円
|6ヵ月
|1年
|契約解除料
|1万584円
|1万584円(2／3年時プラスも)
|1万584円
|6480円
|1万260円
|転出手数料
|3240円
|3240円
|3240円
|3240円
|
その他プラン
など
|月5GBなど
|利用期間2／3年選択時に特典
|
月5GB：
2397円など
|月5GB：2138円など
|段階制プランなど
|DMM mobile 通話SIMプラン
|LinksMate
|nuroモバイル
|3GB
|10GB
|5GB
|10GB
|時間プラン
|0 SIM
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月3GB
|月10GB
|月5GB
|月10GB
|1日5時間
|
月500MB
～5GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1620円
|3121円
|2268円
|3348円
|3456円
|756円
|通話定額
|
918円
(1回10分まで)
|×
|
864円
(1回10分まで)
|初期費用
|3665円
|3672円
|3665円
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
216円／100MB
664円／500MB
518円／1GB※3
|
216円／100MB
1080円／1GB
|―
|500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額
|通信制御
|
3日／366MB
(低速時のみ)
|
3日／300MB
(低速時のみ)
|条件非公表
|
カウント
フリー
|
LINE、Twitter、Facebook、Instagram
(月270円、年内無料)
|
対応ゲーム、AbemaTV、Twitter、Facebookなど
(月540円、年内無料)
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|最低利用期間
|1年
|なし
|1年
|契約解除料
|9720円
|
3240円
(SIM削除手数料)
|1万2960円～0円(利用期間で減額)
|5400円
|転出手数料
|3240円
|2160円
|3240円
|2160円
|
その他プラン
など
|
月1GB：1360円、
月5GB：2062円など
|月20GB：5184円など
|月2GB：1512円、1GBごとに月216円アップ
|
DTI SIM
音声プラン
|
イオンモバイル
音声プラン
|エックスモバイル ＋3GB
|b-mobile S スマホ電話SIM 3GB
|3GB
|ネットつかい放題
|2GB
|6GB
|通信網
|Xi／FOMA
|ソフトバンク 4G／3G
|
高速通信
通信量
|月3GB
|無制限
|月2GB
|月6GB
|月3.5GB
|月3GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1609円
|3132円
|1490円
|2138円
|2354円
|3402円
|通話定額
|
885円
(1回10分まで)
|918円(1回10分まで)、1620円(かけ放題／050番号)
|
1944円
(かけ放題)
|
1回5分まで
かけ放題
|初期費用
|3665円
|3240円
|5400円
|3240円
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
410円
／500MB
648円
／1GB
|―
|518円／1GB
|―
|―
|通信制御
|
3日
／2GB
|
約1～3GB
／1～2日
|
3日／366MB
(低速時のみ)
|―
|
3日／
360MB
(低速時)
|
カウント
フリー
|―(YouTube、Twitter対応の別プランあり)
|―
|―
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|1年
|なし
|1年
|なし
|契約解除料
|1万584円
|なし
|1万800円
|なし
|転出手数料
|5400円
|
6ヵ月以内は8640円、
以降は3240円
|3564円
|3240円
|
その他プラン
など
|
月1GB：1296円、
月5GB：2073円など
|
月4GB：1706円、
月12GB：3542円など
|
月500MB：
1058円など
|月1GB：2646円など
|UQ mobile ぴったりプランS
|mineo デュアルタイプ
|Y!mobile
|auプラン 3GB
|ドコモプラン3GB
|スマホプランS
|スマホプランM
|スマホプランL
|通信網
|au 4G LTE
|Xi／FOMA
|ソフトバンク 4G／3G
|
高速通信
通信量
|月2GB ※4
|月3GB
|月3GB
|月2GB ※4
|月6GB ※4
|月14GB ※4
|
制限時の
通信速度
|300kbps
|200kbps
|128kbps
|月額料金
|
2138円
3218円※2
|1630円
|1728円
|
2138円
3218円※2
|
3218円
4298円※2
|
5378円
6458円※2
|通話定額
|1回5分までかけ放題
|
918円
(1回10分まで)
|
1回10分まで
＋1080円で時間制限なし
|初期費用
|3240円
|3678円
|3665円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|microSIM、nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
216円
／100MB
540円
／500MB
|162円／100MB
|540円／500MB
|通信制御
|
3日／
6GB
|
3日／
6GB
|―
|―
|
カウント
フリー
|―
|―
|―
|公衆Wi-Fi
|○
|×
|○
|最低利用期間
|2年
|なし
|2年
|契約解除料
|1万260円
|なし
|1万260円
|転出手数料
|3240円
|
1年以内は1万2420円、
以降は2160円
|
6ヵ月以内は6480円、
以降は3240円
|
その他プラン
など
|＋1080円で月6GB
|
6GB：
2365円など
|
6GB：
2462円など
|新規／MNP加入時はスマホプランSは1万円、MとLは1万5000円のキャッシュバック
※1：12～13時、18～19時は最大300kbps
※2：新規加入時は最大12ヵ月間、1080円割引
※3：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可(他は3ヵ月後の末日まで利用可能)。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円
※4：26ヵ月目以降は通信量は半分になる
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