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格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ第158回

【格安スマホまとめ】今度は5000mAhバッテリー！ ビックカメラ専売で「ZenFone 4 Max Pro」発売

2017年12月24日 15時00分更新

文● オカモト／ASCII編集部

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　今回は070/080/090番号による音声通話付きSIMの主要サービスについて、料金表でまとめている。先週もまたまたZenFone 4シリーズの新製品が登場。ビックカメラ系列店の独占販売として、ASUS「ZenFone 4 Max Pro」が発売された。

5000mAhバッテリー＆4GBメモリーとより強力に
ASUS「ZenFone 4 Max Pro」

　前々回の「ZenFone 4 Max」前回の「ZenFone 4 Selfie」と続いて、3週連続でZenFone 4シリーズのミドルクラスの新端末が発売された。

　先週発売されたASUS「ZenFone 4 Max Pro」はビックカメラ系列店（ビックカメラ、コジマ、ソフマップ）で限定販売されるモデルで、価格は税抜2万9800円。ZenFone 4 Maxからはバッテリーがさらに大容量化され5000mAhに、画面サイズは5.5型、メインメモリーも4GBになっている（ZenFone 4 Maxは4100mAh、5.2型、3GB）。

　そのほかのスペックは共通点が多く、HD解像度の5.5型液晶、Snapdragon 430（1.4GHz）、4GBメモリー、32GBストレージ、指紋センサー、Android 7.1.1など。ZenFone 4の売りであるカメラは、リアがデュアルカメラで13メガの標準レンズと5メガの広角レンズの組み合わせ。ネットワーク面では、DSDS対応でnanoSIMスロット×2とは別に、microSDスロットがあるトリプルスロット仕様が売り。auとY!mobileのVoLTEにも対応予定となっている。

　このほか、ASUSからは「ZenFone 4」「ZenFone 4 Pro」「ZenFone 4 Selfie Pro」の上位モデルについて、Y!mobileのVoLTEに対応するアップデートが開始されている。

人気の音声通話付きSIMの料金表（税込）
（データ専用SIMは前回分をクリック

　 OCN モバイル ONE BIGLOBEモバイル IIJmio みおふぉん／
BIC SIM 音声通話パック
110MB/日
コース 		3GB/月
コース 		3GBプラン 6GBプラン ミニマムスタートプラン ライトスタートプラン
通信網 Xi／FOMA Xi／FOMA or au 4G LTE（VoLTE）
高速通信
通信量 		1日110MB 月3GB 月3GB 月6GB 月3GB 月6GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1728円 1944円 1728円 2322円 1728円 2397円
通話定額 918円(1回10分まで)
918円(トップ3)等 		650円
(1回3分まで) 		896円(1回10分、家族は30分まで)
初期費用 3665円 3665円 3665円(Aプランは3678円)
SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM
制限解除
オプション 		540円
／1日
(当日中) 		540円／500MB 324円／100MB 216円／100MB
通信制御 3日／366MB
(低速時のみ)
カウント
フリー 		自社クラウドサービス等 ＋月518円でYouTube、AbemaTVなど
公衆Wi-Fi 月270円 ×(BIC SIMは○)
最低利用期間 6ヵ月 1年 2ヵ月
契約解除料 8000円 8640円 12ヵ月以内の解約は
(12－契約月数)
×1080円
転出手数料 3240円 3240円(3ヵ月目までは6480円) 3240円
その他プラン
など 		1日170MB：2246円、
月6GB：2322円 		月1GB：1512円、
月12GB：3672円など 		月20GB／30GBの通信量を追加可能
　 楽天モバイル LINEモバイル コミュニケーションフリー 3GB U-mobile PREMIUM 通話プラス U-mobile 通話プラス 3GB エキサイトモバイル 定額プラン
3.1GBプラン スーパーホーダイ プランS
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		月3.1GB 月2GB 月3GB 無制限 月3GB 月3GB
制限時の
通信速度 		200kbps 1Mbps※1 200kbps 128kbps 200kbps
月額料金 1728円 2138円
3218円※2 		1825円 3218円 1706円 1728円
通話定額 918円(1回5分まで)など 1回5分まで 950円(1回10分まで) × 800円(最大60分通話可) ×
初期費用 3665円 3672円 3665円 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM、nanoSIM 標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		324円
／100MB
594円
／500MB
1058円
／1GB 		540円
／500MB
1080円
／1GB
3240円
／3GB 		324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB 		626円
／1GB
通信制御 条件
非公表 		条件非公表 3日／
366MB
(低速時)
カウント
フリー 		LINE、Facebook、Twitterなど
公衆Wi-Fi × × ×
最低利用期間 1年 1年(または2／3年) 1年 1年以内は
(12－契約月数)
×1080円 		6ヵ月 1年
契約解除料 1万584円 1万584円(2／3年時プラスも) 1万584円 6480円 1万260円
転出手数料 3240円 3240円 3240円 3240円
その他プラン
など 		月5GBなど 利用期間2／3年選択時に特典 月5GB：
2397円など 		月5GB：2138円など 段階制プランなど
　 DMM mobile 通話SIMプラン LinksMate nuroモバイル
3GB 10GB 5GB 10GB 時間プラン 0 SIM
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		月3GB 月10GB 月5GB 月10GB 1日5時間 月500MB
～5GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1620円 3121円 2268円 3348円 3456円 756円
通話定額 918円
(1回10分まで) 		× 864円
(1回10分まで)
初期費用 3665円 3672円 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM
制限解除
オプション 		216円／100MB
664円／500MB
518円／1GB※3 		216円／100MB
1080円／1GB 		500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額
通信制御 3日／366MB
(低速時のみ) 		3日／300MB
(低速時のみ) 		条件非公表
カウント
フリー 		LINE、Twitter、Facebook、Instagram
(月270円、年内無料) 		対応ゲーム、AbemaTV、Twitter、Facebookなど
(月540円、年内無料)
公衆Wi-Fi × × ×
最低利用期間 1年 なし 1年
契約解除料 9720円 3240円
(SIM削除手数料) 		1万2960円～0円(利用期間で減額) 5400円
転出手数料 3240円 2160円 3240円 2160円
その他プラン
など 		月1GB：1360円、
月5GB：2062円など 		月20GB：5184円など 月2GB：1512円、1GBごとに月216円アップ
　 DTI SIM
音声プラン 		イオンモバイル
音声プラン 		エックスモバイル ＋3GB b-mobile S スマホ電話SIM 3GB
3GB ネットつかい放題 2GB 6GB
通信網 Xi／FOMA ソフトバンク 4G／3G
高速通信
通信量 		月3GB 無制限 月2GB 月6GB 月3.5GB 月3GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1609円 3132円 1490円 2138円 2354円 3402円
通話定額 885円
(1回10分まで) 		918円(1回10分まで)、1620円(かけ放題／050番号) 1944円
(かけ放題) 		1回5分まで
かけ放題
初期費用 3665円 3240円 5400円 3240円
SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 標準
microSIM
nanoSIM 		nanoSIM
制限解除
オプション 		410円
／500MB
648円
／1GB 		518円／1GB
通信制御 3日
／2GB 		約1～3GB
／1～2日 		3日／366MB
(低速時のみ) 		3日／
360MB
(低速時)
カウント
フリー 		―(YouTube、Twitter対応の別プランあり)
公衆Wi-Fi × × × ×
最低利用期間 1年 なし 1年 なし
契約解除料 1万584円 なし 1万800円 なし
転出手数料 5400円 6ヵ月以内は8640円、
以降は3240円 		3564円 3240円
その他プラン
など 		月1GB：1296円、
月5GB：2073円など 		月4GB：1706円、
月12GB：3542円など 		月500MB：
1058円など 		月1GB：2646円など
　 UQ mobile ぴったりプランS mineo デュアルタイプ Y!mobile
auプラン 3GB ドコモプラン3GB スマホプランS スマホプランM スマホプランL
通信網 au 4G LTE Xi／FOMA ソフトバンク 4G／3G
高速通信
通信量 		月2GB ※4 月3GB 月3GB 月2GB ※4 月6GB ※4 月14GB ※4
制限時の
通信速度 		300kbps 200kbps 128kbps
月額料金 2138円
3218円※2 		1630円 1728円 2138円
3218円※2 		3218円
4298円※2 		5378円
6458円※2
通話定額 1回5分までかけ放題 918円
(1回10分まで) 		1回10分まで
＋1080円で時間制限なし
初期費用 3240円 3678円 3665円 3240円
SIMサイズ 標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM、
nanoSIM 		microSIM、nanoSIM
制限解除
オプション 		216円
／100MB
540円
／500MB 		162円／100MB 540円／500MB
通信制御 3日／
6GB 		3日／
6GB
カウント
フリー
公衆Wi-Fi ×
最低利用期間 2年 なし 2年
契約解除料 1万260円 なし 1万260円
転出手数料 3240円 1年以内は1万2420円、
以降は2160円 		6ヵ月以内は6480円、
以降は3240円
その他プラン
など 		＋1080円で月6GB 6GB：
2365円など 		6GB：
2462円など 		新規／MNP加入時はスマホプランSは1万円、MとLは1万5000円のキャッシュバック

※1：12～13時、18～19時は最大300kbps
※2：新規加入時は最大12ヵ月間、1080円割引
※3：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可(他は3ヵ月後の末日まで利用可能)。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円
※4：26ヵ月目以降は通信量は半分になる


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