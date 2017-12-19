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ASCII PC GAME部 ― 第20回

2017年12月20日（水）20:30から生放送

ドン勝納めなるか『PUBG』実況：ASCII PC GAME部

2017年12月19日 19時30分更新

文● アスキー編集部

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画像クリックで番組ページが開きます

　アスキー編集部がPCゲームに特化した配信プラットフォーム「Twitch（ツイッチ）」にゲーム実況チャンネルを開設しました！

　今回のASCII PCゲーム部は、2017年もっとも盛り上がったPCゲーム『PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS（PUBG）』です。最大100人の生き残りをかけたサバイバル。ゲーム部部長・ジサトラショータが1人でドン勝を狙いつつ、今年1年をざっくりふりかえります。お楽しみに！

ASCIIjpのライブビデオをwww.twitch.tvから視聴する

▽放送情報
放送日　：　2017年12月20日（水）
時間　　：　20:30～21:30　放送予定
場所　　：　アスキーTwitchちゃんねる
タイトル：　PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS（PUBG）

▽出演者
ジサトラショータ（MC）@Shotam_A_J

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