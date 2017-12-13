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ゲーミングノート「ROG ZEPHYRUS」にはGTX 1080（Max-Q）搭載限定モデルも登場

ASUS、世界初144Hz駆動液晶15.6型ゲーミングノート「ROG STRIX GL503VS SCAR Edition」

2017年12月13日 16時00分更新

文● 行正和義　編集●ASCII

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「ROG STRIX GL503VS SCAR Edition」

　ASUS JAPANは12月13日、ゲーミングシリーズ「ROG」より世界初となる超高速144Hzリフレッシュレート液晶を搭載した15.6型ゲーミングノート「ROG STRIX GL503VS SCAR Edition」などを発表した。12月15日に発売する。

　ROG STRIX GL503VS SCAR Editionは、CPUにCore i7-7700HQを採用、グラフィックスにはVRにも対応するNVIDIA GeForce GTX 1070を搭載。メインメモリー16GBと、256GB SSD＋1TB HDDを装備。液晶表示解像度1920×1080ドットで、2系統の映像出力（HDMI×1、Mini DisplayPort×1）も備える。

キーボードはASUS Aura対応のイルミネートを採用

　本体サイズはおよそ幅384×奥行き262×高さ25.4mm、重量およそ2.5kg。ハイ・デフィニション・オーディオ準拠サウンド機能とステレオスピーカー、ウェブカメラなどを搭載する。予想実売価格は25万8984円。

「ROG ZEPHYRUS GX501VI」

　また、超極薄設計の15.6型ゲーミングノートPC「ROG ZEPHYRUS」に、メインメモリ24GB、NVIDIA GeForce GTX 1080（Max-Q）を搭載する限定モデル「ROG ZEPHYRUS GX501VI」も新たに発売。予想実売価格は34万5384円。

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