Apple最強「iMac Pro」14日発売

Appleが新しい「iMac Pro」を14日に発売する。
最大18コアのXeon、128GBのメモリが搭載できるハイエンドマシン。価格は6月発表時点では5Kディスプレー、8コアXeon、32GBメモリー、1TB SDDの組み合わせで4999ドルからだった。国内価格は未定。
発表時記事：iMacに最大18コアXeon搭載の最強機「iMac Pro」登場
CPU 8コア 10コア 18コア
グラフィックス Radeon Pro Vega 56グラフィックプロセッサ 8GB（Radeon Pro Vega 64グラフィックプロセッサ 16GBに変更可能）
メモリ 32GB DDR4（64GBまたは128GBに変更可能）
ストレージ 1TB SSD（2TBまたは4TB SSDに変更可能）
ディスプレイ 27インチ（対角）Retina 5K（5120×2880ドット）
インターフェース Nbase-T Ethernet（RJ‑45端子 1Gb、2.5Gb、5Gb、10Gb Ethernet対応）、Thunderbolt 3（USB-C）端子×4、USB 3端子×4、SDXCカードスロット（UHS‑IIに対応）
通信機能 802.11ac、802.11a/b/g/n、Bluetooth 4.2ワイヤレステクノロジー
サイズ 幅65×奥行き20.3×51.6cm
重量 9.7 kg
OS macOS High Sierra
価格 未定
https://www.apple.com/jp/imac-pro/