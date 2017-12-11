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「GALAPAGOS STORE」からサービス名変更

スマートフォンAQUOSユーザーはポイント還元！　COCORO BOOKSで

2017年12月11日 15時30分更新

文● 天野透／ASCII

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　シャープは12月11日、電子書籍ストア「GALAPAGOS STORE（ガラパゴス ストア）」の名称を「COCORO BOOKS」へ変更した。これに合わせて、対象のスマートフォンAQUOSユーザーが無料エントリーをすることで、毎月の電子書籍購入金額の20%が最大2年間ポイント還元されるキャンペーンを開始した。

　キャンペーン対象端末は2017年4月以降発売の機種、エントリー期間は2018年3月31日まで。対象機種として、シャープは以下のモデルを挙げている。


【docomo】
docomo AQUOS sense SH-01K ／ docomo AQUOS R SH-03J


【SoftBank】
SoftBank AQUOS R compact ／ SoftBank AQUOS ea ／ SoftBank AQUOS R ／ AQUOS Sense basic


【au】
au AQUOS R compact SHV41 ／ au AQUOS sense SHV40 ／ au AQUOS R SHV39


【Y!mobile】
Android One X1 ／ Android One S3


【UQ mobile】
AQUOS sense ／ AQUOS L2


【J:COM】
AQUOS L2


【SIMフリー】
AQUOS sense lite SH-M05

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