「きららファンタジア」配信直後メンテ入り

11日朝、App Storeでスマホゲーム「きららファンタジア」が配信スタート。まもなく「きららファンタジア」がツイッタートレンドに入り、ゲームは緊急メンテナンスに入った。アクセス集中が原因とみられる。キャラクターデザインに「ひだまりスケッチ」蒼樹うめさん、キャストに三森すずこさんなどを起用した豪華な制作陣が話題を呼び、8月10日の事前登録受付開始時から人気だった。アスキーゲーム担当ちゅーやんくんは「よくある」と一言。

■きららファンタジア

内容：「まんがタイムきらら」の人気キャラクターたちがRPGの世界に大集合！

価格：無料 (一部有料のコンテンツあり)

配信プラットフォーム：App Store, Google Play

対応端末：iOS 9.0以降・Android 4.2 以降

販売元: Aniplex Inc.

https://kirarafantasia.com/

【原作キャラクターデザイン】

蒼樹うめ「ひだまりスケッチ」

黒田bb「Aチャンネル」

くろば・U「ステラのまほう」

千葉サドル「がっこうぐらし！」

得能正太郎「NEW GAME!」

原悠衣「きんいろモザイク」

はりかも「うらら迷路帖」

三上小又「ゆゆ式」

……ほかタイトル続々参戦予定！



【オリジナルキャラクターデザイン】

蒼樹うめ 黒田bb きゆづきさとこ 原悠衣 得能正太郎

……and more!



【コンセプトアート】

きゆづきさとこ



【開発・運営】

ドリコム



【開発協力】

メテオライズ



【メインシナリオ制作】

木緒なち＆KOMEGAMES



【キャラクターシナリオ制作】

ライトワークス



【BGM/SE制作】

ノイジークローク





◆CAST



声優名記載（50音順）

阿澄佳奈 内山夕実 大久保瑠美 小澤亜李

小見川千明 茅野愛衣 楠木ともり 久保ユリカ

高野麻里佳 後藤邑子 寿美菜子 沢城みゆき

新谷良子 諏訪彩花 高田憂希 高橋李依

竹尾歩美 田中真奈美 種田梨沙 津田美波

東山奈央 戸田めぐみ 長縄まりあ 西明日香

原田彩楓 原田ひとみ 日笠陽子 福原香織

本渡楓 堀江由衣 前川涼子 M・A・O

水橋かおり 水瀬いのり 三森すずこ 村川梨衣

山口愛 悠木碧 佳村はるか 和氣あず未

……and more!

©芳文社／きららファンタジア製作委員会

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