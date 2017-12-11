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ASCII PC GAME部 ― 第19回

2017年12月13日（水）20:30から生放送

『Shadow of War』実況～第3章～：ASCII PC GAME部

2017年12月11日 07時00分更新

文● アスキー編集部

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　アスキー編集部がPCゲームに特化した配信プラットフォーム「Twitch（ツイッチ）」にゲーム実況チャンネルを開設しました！

　今回は、剣と心を操るオープンワールドアクションRPG「Shadow of War」実況 第3章！ ゲストは引き続きジサトラハッチ。壮大な世界のなかで、二人は上手に協力して進むことができるのか？ お楽しみに！

ASCIIjpのライブビデオをwww.twitch.tvから視聴する

▽放送情報
放送日　：　2017年12月13日（水）
時間　　：　20:30～21:30　放送予定
場所　　：　アスキーTwitchちゃんねる
タイトル：　Shadow of War

▽出演者
ジサトラショータ（MC）@Shotam_A_J
ジサトラハッチ　@h_hachioka

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