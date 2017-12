「GALLERIA ZJ」

サードウェーブデジノスは12月8日、ウォーゲーミングジャパンファンミーティングイベント「WG Friendship Day 2017 in Osaka」協賛すると発表した。

WG Friendship Day 2017 in Osakaは、12月9日に大阪にて開催されるウォーゲーミングジャパンファンミーティングイベント。会場はグランキューブ大阪(大阪府立国際会議場)で、「World of Warships」と「World of Tanks」のカジュアルオフライントーナメント大会などが行なわれる。

サードウェーブデジノスは試合用機材や、会場設置の試遊機材としてゲーミングPC GALLERIAを用意したほか景品も用意。協賛記念としてゲーミングPC「GALLERIA ZJ」を12月14日まで1000円引きの特別価格16万898円で販売する。

ツイートする

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています