ドスパラは12月7日、秋葉原GALLERIA Loungeにて「GALLERIA Lounge『ミリ』先行体験キャンペーン」を開催すると発表した。開催日は12月16、17日(土・日)。

オンラインRPGゲーム「マビノギ英雄伝」の新キャラクター「ミリ」実装を記念したキャンペーン。12月20日の実装に先駆けてミリを先行体験できる試遊機を設置する。また、試遊した人には、PC周辺機器や英雄伝グッズが抽選で当たる。概要は以下のとおり。

GALLERIA Lounge「ミリ」先行体験キャンペーン 日程

12月16、17日(土・日)

時間

12~17時

※両日とも上記の時間のみ「ミリ」先行体験の試遊が可能

場所

秋葉原GALLERIA Lounge



