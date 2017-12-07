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密閉型「HD 598 CS」も対象に

Amazon年末大セール ゼンハイザー「HD 598 SR」

2017年12月07日 16時30分更新

文● モーダル小嶋／ASCII

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　アマゾンジャパンが12月8日（金）18時から11日（月）23時59分まで78時間の年末セール「サイバーマンデー」を開催。「Nintendo Switch スーパーマリオ オデッセイセット」「Surface Pro（専用ペン、タイプカバー付き）」「Galaxy Gear S3」などを格安価格で販売します。

　ゼンハイザーの人気ヘッドフォン「HD 598 SR」「HD 598 CS」もセールで販売することが明らかになっています。

Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】ゼンハイザー ヘッドホン オープン型 HD 598 SR【国内正規品】
Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】ゼンハイザー ヘッドホン 密閉型 HD 598 CS【国内正規品】

　高い評価をほこった「HD 598」（通称：プリン）のサウンドを継承。オープン型がHD 598 SR、密閉型がHD 598 CSです。そのサウンドには定評があり、Amazonでセール価格になるとかなりの速さで売り切れてしまうモデルです。

　なお、現時点でのセール価格は未定です。オトクにゲットしたいなら、サイバーマンデーのときが勝負かも。

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