Amazon年末大セール ゼンハイザー「HD 598 SR」

アマゾンジャパンが12月8日（金）18時から11日（月）23時59分まで78時間の年末セール「サイバーマンデー」を開催。「Nintendo Switch スーパーマリオ オデッセイセット」「Surface Pro（専用ペン、タイプカバー付き）」「Galaxy Gear S3」などを格安価格で販売します。
ゼンハイザーの人気ヘッドフォン「HD 598 SR」「HD 598 CS」もセールで販売することが明らかになっています。
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|【Amazon.co.jp限定】ゼンハイザー ヘッドホン オープン型 HD 598 SR【国内正規品】
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|【Amazon.co.jp限定】ゼンハイザー ヘッドホン 密閉型 HD 598 CS【国内正規品】
高い評価をほこった「HD 598」（通称：プリン）のサウンドを継承。オープン型がHD 598 SR、密閉型がHD 598 CSです。そのサウンドには定評があり、Amazonでセール価格になるとかなりの速さで売り切れてしまうモデルです。
なお、現時点でのセール価格は未定です。オトクにゲットしたいなら、サイバーマンデーのときが勝負かも。