ポケモンGO新ポケモン50匹超

ナイアンティックとポケモンが6日、スマートフォン用ゲーム「Pokemon GO」に『ポケットモンスター ルビー・サファイア』の舞台「ホウエン地方」で見つけられる「キモリ」「アチャモ」「ミズゴロウ」など50匹以上の新ポケモンが今後数週間かけて登場すると発表した。

新ポケモンの追加とあわせて、現実の天気に連動して見つけられるポケモンが変化する「天気連動機能」を追加したことも発表した。現実の天気がゲームプレイの要素となるのはAR(拡張現実)機能を使ったモバイルゲームでは初という。

トレーナーがポケモンを探して世界を冒険しているとき付近の天気をゲーム内マップに表示。天気の影響で遭遇するポケモンの種類や「わざ」の威力が変化する。ポケモンたちは適した気象条件で見つけられる可能性が高まるほか、季節の移ろいとあわせて普段とは異なる種類のポケモンも登場する。

Pokemon GO公式ブログ:

https://pokemongolive.com/ja/post/hoenn-pokemon

■Pokemon GO

内容:『Pokemon GO』は、あなたの住む世界すべてが舞台。いつもの生活の中で、ポケモンを捕まえたり、バトルしたり、ポケモントレーナーとしての毎日がはじまります!

価格:無料 (一部有料のコンテンツあり)

配信プラットフォーム:App Store, Google Play

対応端末:iOS 9.0以降・Android 4.4 以降

販売元: Niantic, Inc.

https://pokemongolive.com/ja/

©2017 Niantic, Inc. ©2017 Pokémon. ©1995-2017 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

