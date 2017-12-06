ASUS 22時間駆動ノートPC

ASUSが現地時間5日、Qualcomm Snapdragon 835を搭載するWindows 10 S PC「Always Connected PC」シリーズの13.3型ノートパソコン「ASUS NovaGo TP370QL」を発表。LTE通信機能を備え、連続駆動時間22時間という驚異的なバッテリー性能をもつ。2018年発売予定。日本国内での発売は未定。
●ASUS NovaGo 主なスペック
CPU Qualcomm Snapdragon 835 Mobile Processor（Kyro 280 2.6GHz）
グラフィックス Adreno 540（710MHz）
メモリー 4GB / 6GB / 8GB
ストレージ 64GB / 128GB / 256GB
ディスプレイ 13.3型（1920×1080ドット）
通信機能 LTE（下り最大1Gbps）、802.11a/b/g/n、802.11ac
バッテリー 22時間連続駆動、30日間待機（モダンスタンバイ時）
インターフェース USB端子×2、イヤフォン端子×1、マイク端子×1、eSIM/nano SIM端子×1、MicroSDカードリーダー（～256GB）×1、HDMI端子×1
カメラ HDカメラ（1280×720ドット）
指紋認証センサーつき
本体サイズ 幅31.6×奥行き22.1×高さ1.49cm、重量1.39kg
OS Windows 10 S
価格 599ドル(4GB/64GB)、799ドル（8GB/128GB）