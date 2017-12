「物語の主人公」が体験できるVRライトノベルの第2弾

MyDearestは11月30日、VRタイトル「FullDive novel」の第2弾「Innnocent Forest2 -空の寝台-」を、Oculus Storeにてリリースした。

「VR×ライトノベル」のコンセプトにしたFullDive novelは、没入型の読書体験を提供。物語の世界観に埋没させ、読者自身が「物語の主人公」のように感じる体験が可能としている。ライトノベルで挿絵に当たる部分がVRアニメーションとなっており、そのほかの部分にも出演声優のボイス再生機能も一部実装している。

Innnocent Forest2 -空の寝台-は、不思議な少女ルクレイと来客たちの記憶を巡るファンタジーの第2弾だ。

主人公目線でのVRシーンのカット

シーンに応じて変化する世界観 Readモード

好きな体勢で読める カスタム仕様

記憶の奔流をVRで演出

Oculus Rift、GearVRに対応で、価格は490円。また、GearVRで7月にローンチした「Innnocent Forest -灯の鳥-」のOculus Rift版もリリースした。

