「ロックマン11」2018年後半に発売

カプコンは5日、「ロックマン」シリーズ最新作「ロックマン11 運命の歯車!!」を2018年後半から全世界で発売すると発表しました。ハードはPlayStation 4、Nintendo Switch、Xbox OneおよびPC。

シリーズ生誕30周年の節目を祝うような“完全新作”。最新ハードの機能を活かし、高精細に描かれたイラストのようなグラフィックのなめらかな動きと、従来作のドット絵ならではの小気味よいアクションとの両立を目指すとしています。

完全新作として鋭意開発中とのこと

おなじく5日、海外向けに行われたストリーミング配信「Mega Man 30th Anniversary Celebration」にて、ロックマン11が発表された際に流れたムービーは以下から見られます。

「ロックマン」シリーズは、ファミリーコンピュータ向けアクションゲームとして1987年に第1作を発売以来、累計販売本数3200万本(2017年9月30日時点)をほこる同社の主力ブランドです。

あわせて、今回の発表を皮切りにシリーズ30周年プロジェクトを始動し、ブランドの活性化を図ることも発表。本作以外に、「ロックマン クラシックス コレクション」「ロックマン クラシックス コレクション2」を2018年にNintendo Switch向けにも投入するほか、「ロックマンX」シリーズ全8作をPlayStation4、Nintendo Switch、Xbox One、およびPC向けに発売する予定とのこと。

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

