無料は強いというパワフルな結果： 2017年リツイートランキング ヒカルと禁断ボーイズが圧勝 文● G. Raymond

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画像はツイッターより

ツイッター社が5日、2017年にもっともリツイートされた日本語ツイート上位10件を発表した。個人のツイートとしては1位、2位にそれぞれYouTuberのヒカルと禁断ボーイズの「RTしてくれたらプレゼント」が54万リツイート、33万リツイートと他を引き離す圧倒的なRT数でランクインしている。ほか、DJ社長の「iTunesカードプレゼント」も22万リツイートを記録した。

2017年もっともリツイートされた日本語ツイート

1位 ヒカル「プレイステーション4」30台プレゼント(54万RT)

https://twitter.com/kinnpatuhikaru/status/896312116298235904



2位 禁断ボーイズ「MacBook Pro」プレゼント(33万RT)

https://twitter.com/kindai_boys/status/896313918846509056



3位 三井住友VISAカード装った新手の詐欺に注意(28万RT)

https://twitter.com/araburu_fafa/status/914108151510687744



4位 Suicaペンギンにラリアット食らった大阪の人(27万RT)

https://twitter.com/_nozui_/status/868566859586482176



5位 歌うたいやきのおもちゃがカオス(24万RT)

https://twitter.com/marus3750/status/899488621115265024



6位 DJ社長 iTunesカードプレゼント(22万RT)

https://twitter.com/DJ_Shacho/status/901411967130259456



7位 うちのわんこが本当に可愛いから見て(22万RT)

https://twitter.com/l_rock1014/status/843083995223023616



8位 子猫がヒーター消したらきゅうすに移動しよった(21万RT)

https://twitter.com/Masaki0055/status/831858610112077824



9位 ちょっと凝ったお年玉入れ作った(20万RT)

https://twitter.com/shin___geki/status/815343884230217728



10位 スーパーで流れてた曲が最高に中毒曲である(19万RT)

https://twitter.com/rely_w/status/821273042886103040

なお企業編は「ローソンLチキ無料プレゼント」が1位、「Fate/Grand Order 1000万ダウンロードキャンペーン レアキャラ／聖晶石プレゼント」が2位だった。無料は強いというパワフルな結果となっている。

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