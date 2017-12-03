格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ ― 第155回
【格安スマホまとめ】ハイエンド機「HUAWEI Mate 10 Pro」発売、mineoの月410円キャンペーン再び
2017年12月03日 15時00分更新
格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週はファーウェイがハイエンドSIMフリー機「HUAWEI Mate 10 Pro」を発売したほか、Y!mobileがAndroid Oneスマホを4機種発表。さらにmineoの月410円から音声SIMが持てる話題のキャンペーンが再びなど。
|ファーウェイの新フラグシップ機「HUAWEI Mate 10 Pro」
ファーウェイがハイエンド機「HUAWEI Mate 10 Pro」発表
4万円台の「HUAWEI Mate 10 lite」も
ファーウェイがウワサのハイエンドSIMフリースマホを発売した。「HUAWEI Mate 10 Pro」は18：9の6型有機ELディスプレーに、AI演算に特化した高性能CPU、6GBメモリー、128GBストレージなどを搭載。おなじみLeicaダブルレンズカメラはF値が1.6になるなど、さらに進化している。詳しくは別記事を参照いただきたいが、税抜8万9800円の価格も納得の最強クラスのSIMフリースマホだ。
|カメラはもちろんLeicaダブルレンズ。光沢感のある筐体も魅力的
さらに税抜4万2800円のミドルハイクラスにあたる「HUAWEI Mate 10 lite」も発表されている。発売日は今週8日。18：9と縦長の5.9型液晶に加えて、リア／フロントともにダブルレンズカメラを搭載するなど、上位モデルの要素を継承しつつ、また違った魅力を持つモデルになっている。
|こちらは税抜4万円台前半の「HUAWEI Mate 10 lite」。Leicaではないもののダブルレンズカメラを搭載
Y!mobileは4機種のAndroid Oneスマホを一気に発表
注目は高性能なHTC製端末
MVNOではないものの“格安スマホ”として積極的に販売攻勢をかけているY!mobile。そのY!mobileは、iPhoneに加えて、グーグルと連携して提供するシンプルな「Android One」スマホを2枚看板として提供している。
|Y!mobileがプッシュするAndroid Oneスマホが4機種登場
このAndroid Oneスマホを今回4機種発売。高性能なXシリーズ、エントリーのSシリーズに2機種ずつが用意されている。中でも今回注目なのはHTC製の「Android One X2」。同社フラグシップの「HTC U11」のイメージを残しつつ、よりシンプルな1台に仕上がっている。
|HTC製の端末も登場。カメラはリアもフロントも16メガだ
Snapdragon 630や4GBメモリー、64GBストレージなどミドルハイクラスの性能を備え、おサイフケータイや防水・防塵といった国内ユーザー向け機能も装備する。さらに端末を握って操作するHTC独自のUI「Edge Sense」など、HTC製端末ならではの要素も。こちらも詳しくは別記事をチェックしてほしい。
HTCはフラグシップ機「HTC U11」をSIMフリーでリリースへ
新色のソーラーレッドが提供予定
そのHTCは、同社ハイエンドモデル「HTC U11」を、来年1～2月にSIMフリー端末としてリリースが決定したようだ。これは同社公式Twitterアカウント（@HTCJapan）において、フォロワー数が2万人を突破することを条件として公表されていたものだが、無事にその条件をクリアしたため。
実際に発売されるのは、キャリアモデルにはない「ソーラーレッド」になる模様。SNS上では抽選で5人にHTC U11がプレゼントされるキャンペーンも実施されている。
mineoの大盤振る舞いキャンペーンが再び
音声SIMの申し込みで6ヵ月間、税抜月900円が割引
9月から11月頭にかけて、音声SIMの申し込みで月900円が12ヵ月割引されるというキャンペーンが大きな話題になったmineo。12月に入り、「続・大盤振る舞いキャンペーン」として、再び割引キャンペーンを実施している。
今回の割引期間は6ヵ月と短くなったものの、税抜月900円の割引は大きい。たとえば、月500MBコースであれば（税抜月1310円）、税抜月900円の割引により、税抜月410円で音声SIMが持てる計算となる。同キャンペーンは来年1月18日までの実施予定。
月1000円前後の人気格安データ通信サービス（税込）
（音声通話付きのSIMは前回分をクリック）
|OCN モバイル ONE
|BIGLOBEモバイル 3ギガプラン タイプD
|
IIJmio／BIC SIM
ミニマムスタートプラン
|楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
|
110MB/日
コース
|
3GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|1日110MB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3.1GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|1188円
|972円
|972円
|972円
|972円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3665円
|3678円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
324円
／100MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|
324円
／100MB
|通信制御
|―
|―
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時）
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
カウント
フリー
|自社クラウドサービス等
|＋月1058円でYouTubeなど
|―
|ー
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
○
（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○
（129円）
|公衆Wi-Fi
|○
|有料
|×（BIC SIMは○）
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|LINEモバイル
|
U-
mobile
データ専用 ダブルフィックス
|
DMM
mobile
データSIMプラン 3GB
|DTI SIM 3GBデータプラン
|FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン
|LINEフリー
|コミュニケーションフリー 3GB
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月1GB
|月3GB
|月1／3GB
|月3GB
|月3GB
|
月100MB
／1GB等
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|128kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|540円
|1198円
|
734円
～972円
|918円
|907円
|
322円／
538円等
|初期費用
|3672円
|3665円
|3665円
|3665円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円／500MB
1080円／1GB
3240円／3GB
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
664円
／500MB
518円
／1GB※1
|
410円
／500MB
648円
／1GB
|100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金
|通信制御
|条件非公表
|
条件
非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
2GB
|―
|
カウント
フリー
|LINE
|LINE、Twitter、Facebook、Instagram
|―
|―
|別プランあり
|LINEなど
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|公衆Wi-Fi
|×
|○
|×
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|1ヵ月
|なし
|なし
|
ニフティ
NifMo
3GBプラン
|nuroモバイル
|イオンモバイル データプラン 4GB
|
mineo
シングルタイプ 3GB
|
3GB
プラン
|0 SIM
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|au 4G LTE
|
高速通信
通信量
|月3GB
|月3GB
|
月500MB
～5GB
|月4GB
|月3GB
|月3GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|972円
|0～1728円
|1058円
|972円
|972円
|初期費用
|3240円
|3665円
|3665円
|3240円
|3678円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
972円
／500MB
|
432円
／100MB
648円
／500MB
1080円
／1GB
|500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|通信制御
|
1日／
650MB
|条件非公表
|条件非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
3日／
6GB
|
カウント
フリー
|―
|―
|―
|―
|
SMS
オプション
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|○
|×
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス
（すべて税込）
|OCN モバイル ONE
|
IIJmio／BIC SIM
ライトスタートプラン
|BIGLOBEモバイル
|
170MB/日
コース
|
6GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|
6ギガ
プラン
|
12ギガ
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|
Xi／FOMA or
au 4G LTE（VoLTE）
|
高速通信
通信量
|
1日
170MB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|月12GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1490円
|1566円
|1641.6円
|1641.6円
|1566円
|2916円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3678円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|324円／100MB
|通信制御
|―
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時） 3日／
366MB
（低速時）
|―
|
カウント
フリー
|自社クラウドサービス等
|―
|＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど
|
SMS
オプション
|○（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○（129円）
au網はSMS付きのみ
|公衆Wi-Fi
|○
|×（BIC SIMは○）
|○
|最低利用期間
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|b-mobile
|楽天モバイル データSIM 5GBプラン
|
U-mobile
PREMIUM
LTE使い放題プラン
|
U-mobile
データ専用
5GB
|
LinksMate
5GB
|b-mobile S 開幕SIM
|おかわりSIM
|通信網
|ソフトバンク 3G/4G
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月3GB
|月1～5GB
|月5GB
|無制限
|月5GB
|月5GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|―
|128kbps
|200kbps
|月額料金
|1706円
|
540～
1620円
|1566円
|2678円
|1598円
|1620円
|初期費用
|3240円
|3240円
|3665円
|3665円
|3672円
|SIMサイズ
|
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|―
|1GBまで月540円、1GBごとに＋270円
|
324円
／100MB
|―
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
1080円
／1GB
|通信制御
|
3日／
360MB
（低速時）
|
3日／
360MB
（低速時）
|ー
|条件非公表
|
3日／
300MB
（低速時）
|
カウント
フリー
|―
|―
|―
|―
|対応ゲーム、Twitterなど
|
SMS
オプション
|×
|
○
（140円）
|
○
（129円）
|
○
（162円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|○
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし（SIM削除に3240円）
|
DMM mobile
データSIMプラン
|
DTI SIM
ネットつかい放題プラン
|イオンモバイル データ8GBプラン
|mineo シングルタイプ 6GB
|5GB
|8GB
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
au
4G LTE
|
高速通信
通信量
|月5GB
|月8GB
|無制限
|月8GB
|月6GB
|月6GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|―
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1306円
|2138円
|2376円
|2138円
|1706円
|1706円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3240円
|3665円
|3678円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
216円／100MB
648円／500MB
518円／1GB※1
|―
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|通信制御
|
3日／366MB
（低速時）
|
1～3GB
程度
／1～2日
|
3日／
366MB
（低速時）
|なし
|
3日／
6GB
|
カウント
フリー
|―
|別プランあり
|―
|―
|
SMS
オプション
|○（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|1ヵ月
|なし
|なし
|なし
|なし
※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。
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