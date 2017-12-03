【格安スマホまとめ】ハイエンド機「HUAWEI Mate 10 Pro」発売、mineoの月410円キャンペーン再び

格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週はファーウェイがハイエンドSIMフリー機「HUAWEI Mate 10 Pro」を発売したほか、Y!mobileがAndroid Oneスマホを4機種発表。さらにmineoの月410円から音声SIMが持てる話題のキャンペーンが再びなど。

ファーウェイの新フラグシップ機「HUAWEI Mate 10 Pro」

ファーウェイがハイエンド機「HUAWEI Mate 10 Pro」発表

4万円台の「HUAWEI Mate 10 lite」も

ファーウェイがウワサのハイエンドSIMフリースマホを発売した。「HUAWEI Mate 10 Pro」は18：9の6型有機ELディスプレーに、AI演算に特化した高性能CPU、6GBメモリー、128GBストレージなどを搭載。おなじみLeicaダブルレンズカメラはF値が1.6になるなど、さらに進化している。詳しくは別記事を参照いただきたいが、税抜8万9800円の価格も納得の最強クラスのSIMフリースマホだ。

さらに税抜4万2800円のミドルハイクラスにあたる「HUAWEI Mate 10 lite」も発表されている。発売日は今週8日。18：9と縦長の5.9型液晶に加えて、リア／フロントともにダブルレンズカメラを搭載するなど、上位モデルの要素を継承しつつ、また違った魅力を持つモデルになっている。

こちらは税抜4万円台前半の「HUAWEI Mate 10 lite」。Leicaではないもののダブルレンズカメラを搭載

Y!mobileは4機種のAndroid Oneスマホを一気に発表

注目は高性能なHTC製端末

MVNOではないものの“格安スマホ”として積極的に販売攻勢をかけているY!mobile。そのY!mobileは、iPhoneに加えて、グーグルと連携して提供するシンプルな「Android One」スマホを2枚看板として提供している。

Y!mobileがプッシュするAndroid Oneスマホが4機種登場

このAndroid Oneスマホを今回4機種発売。高性能なXシリーズ、エントリーのSシリーズに2機種ずつが用意されている。中でも今回注目なのはHTC製の「Android One X2」。同社フラグシップの「HTC U11」のイメージを残しつつ、よりシンプルな1台に仕上がっている。

Snapdragon 630や4GBメモリー、64GBストレージなどミドルハイクラスの性能を備え、おサイフケータイや防水・防塵といった国内ユーザー向け機能も装備する。さらに端末を握って操作するHTC独自のUI「Edge Sense」など、HTC製端末ならではの要素も。こちらも詳しくは別記事をチェックしてほしい。

HTCはフラグシップ機「HTC U11」をSIMフリーでリリースへ

新色のソーラーレッドが提供予定

そのHTCは、同社ハイエンドモデル「HTC U11」を、来年1～2月にSIMフリー端末としてリリースが決定したようだ。これは同社公式Twitterアカウント（@HTCJapan）において、フォロワー数が2万人を突破することを条件として公表されていたものだが、無事にその条件をクリアしたため。

実際に発売されるのは、キャリアモデルにはない「ソーラーレッド」になる模様。SNS上では抽選で5人にHTC U11がプレゼントされるキャンペーンも実施されている。

mineoの大盤振る舞いキャンペーンが再び

音声SIMの申し込みで6ヵ月間、税抜月900円が割引

9月から11月頭にかけて、音声SIMの申し込みで月900円が12ヵ月割引されるというキャンペーンが大きな話題になったmineo。12月に入り、「続・大盤振る舞いキャンペーン」として、再び割引キャンペーンを実施している。

今回の割引期間は6ヵ月と短くなったものの、税抜月900円の割引は大きい。たとえば、月500MBコースであれば（税抜月1310円）、税抜月900円の割引により、税抜月410円で音声SIMが持てる計算となる。同キャンペーンは来年1月18日までの実施予定。

OCN モバイル ONE BIGLOBEモバイル 3ギガプラン タイプD IIJmio／BIC SIM

ミニマムスタートプラン 楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン 110MB/日

コース 3GB/月

コース タイプD タイプA 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA 高速通信

通信量 1日110MB 月3GB 月3GB 月3GB 月3GB 月3.1GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 1188円 972円 972円 972円 972円 初期費用 3665円 3665円 3665円 3678円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 324円

／100MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円

／100MB 通信制御 ― ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時）

3日／

366MB

（低速時） ー カウント

フリー 自社クラウドサービス等 ＋月1058円でYouTubeなど ― ー SMS

オプション ○

（129円） ○

（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○

（129円） 公衆Wi-Fi ○ 有料 ×（BIC SIMは○） × 最低利用期間 なし なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

LINEモバイル U-

mobile

データ専用 ダブルフィックス DMM

mobile

データSIMプラン 3GB DTI SIM 3GBデータプラン FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン LINEフリー コミュニケーションフリー 3GB 通信網 Xi／FOMA 高速通信

通信量 月1GB 月3GB 月1／3GB 月3GB 月3GB 月100MB

／1GB等 制限時の

通信速度 200kbps 128kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 540円 1198円 734円

～972円 918円 907円 322円／

538円等 初期費用 3672円 3665円 3665円 3665円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円／500MB

1080円／1GB

3240円／3GB 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

664円

／500MB

518円

／1GB※1 410円

／500MB

648円

／1GB 100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金 通信制御 条件非公表 条件

非公表 3日／

366MB

（低速時） 3日／

2GB ― カウント

フリー LINE LINE、Twitter、Facebook、Instagram ― ― 別プランあり LINEなど SMS

オプション ○

（129円） ◎

（標準） ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） ○

（151円） 公衆Wi-Fi × ○ × × × 最低利用期間 なし なし 1ヵ月 なし なし

ニフティ

NifMo

3GBプラン nuroモバイル イオンモバイル データプラン 4GB mineo

シングルタイプ 3GB 3GB

プラン 0 SIM ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE 高速通信

通信量 月3GB 月3GB 月500MB

～5GB 月4GB 月3GB 月3GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 972円 0～1728円 1058円 972円 972円 初期費用 3240円 3665円 3665円 3240円 3678円 3665円 SIMサイズ 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 972円

／500MB

432円

／100MB

648円

／500MB

1080円

／1GB

500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額 518円

／1GB 162円／100MB 通信制御 1日／

650MB 条件非公表 条件非公表 3日／

366MB

（低速時） ー 3日／

6GB カウント

フリー ― ― ― ― SMS

オプション ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi ○ × × × × × 最低利用期間 なし なし なし なし なし なし

月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス

（すべて税込）

OCN モバイル ONE IIJmio／BIC SIM

ライトスタートプラン BIGLOBEモバイル 170MB/日

コース 6GB/月

コース タイプD タイプA 6ギガ

プラン 12ギガ

プラン 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA or

au 4G LTE（VoLTE） 高速通信

通信量 1日

170MB 月6GB 月6GB 月6GB 月6GB 月12GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1490円 1566円 1641.6円 1641.6円 1566円 2916円 初期費用 3665円 3665円 3678円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM、

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円／100MB 通信制御 ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時） 3日／

366MB

（低速時） ― カウント

フリー 自社クラウドサービス等 ― ＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど SMS

オプション ○（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○（129円）

au網はSMS付きのみ 公衆Wi-Fi ○ ×（BIC SIMは○） ○ 最低利用期間 なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

b-mobile 楽天モバイル データSIM 5GBプラン U-mobile

PREMIUM

LTE使い放題プラン U-mobile

データ専用

5GB LinksMate

5GB b-mobile S 開幕SIM おかわりSIM 通信網 ソフトバンク 3G/4G Xi／FOMA 高速通信

通信量 月3GB 月1～5GB 月5GB 無制限 月5GB 月5GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps ― 128kbps 200kbps 月額料金 1706円 540～

1620円 1566円 2678円 1598円 1620円 初期費用 3240円 3240円 3665円 3665円 3672円 SIMサイズ microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション ― 1GBまで月540円、1GBごとに＋270円 324円

／100MB ― 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

1080円

／1GB 通信制御 3日／

360MB

（低速時） 3日／

360MB

（低速時） ー 条件非公表 3日／

300MB

（低速時） カウント

フリー ― ― ― ― 対応ゲーム、Twitterなど SMS

オプション × ○

（140円） ○

（129円） ○

（162円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × ○ × 最低利用期間 なし なし なし なし なし（SIM削除に3240円）

DMM mobile

データSIMプラン DTI SIM

ネットつかい放題プラン イオンモバイル データ8GBプラン mineo シングルタイプ 6GB 5GB 8GB ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA au

4G LTE 高速通信

通信量 月5GB 月8GB 無制限 月8GB 月6GB 月6GB 制限時の

通信速度 200kbps ― 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1306円 2138円 2376円 2138円 1706円 1706円 初期費用 3665円 3665円 3240円 3665円 3678円 SIMサイズ 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 216円／100MB

648円／500MB

518円／1GB※1 ― 518円

／1GB 162円／100MB 通信制御 3日／366MB

（低速時） 1～3GB

程度

／1～2日 3日／

366MB

（低速時） なし 3日／

6GB カウント

フリー ― 別プランあり ― ― SMS

オプション ○（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × × × 最低利用期間 1ヵ月 なし なし なし なし

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。

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