ラスベガスの本番も余韻も楽しめる12月のJAWS-UG

みなさま、こんにちは。JAWS-UG 広報担当の青木です。AWS公式イベント「AWS re:Invent 2017」がラスベガスで11月27日(現地時間)から開催されます。新サービスの発表への期待が高まる中、すでにJAWS-UGメンバーはキャッチアップ勉強会を絶賛セッティング中!掲載している勉強会についてはすでに満席のものもありますが、ご了承ください。会場についてはリンク先を参照のこと。

ラスベガスを追いかけろ!JAWS-UG12月の勉強会情報

【大分】別府で、日本一早いre:Invent勉強会

大分支部もre:Invent中の開催!

12月2日(土)午後3時~午後5時

別府で、日本一早いre:Invent勉強会

【横浜】AWS re:Invent 2017 Recap - Fastest Ever in the Galaxy!!

re:Invent後の勉強会開催大1号!横浜でキャッチアップしましょう

12月4日(月) 午後6時30分~午後9時30分

AWS re:Invent 2017 Recap - Fastest Ever in the Galaxy!!

【静岡】JAWS-UG磐田浜松共催 AWS re:Invent2017報告会

磐田支部と浜松支部共催でre:Invent報告会を行います

12月6日(水)午後7時~午後8時30分

JAWS-UG磐田浜松共催 AWS re:Invent2017報告会

【大阪】AWS re:Invent 2017 re:Cap

大阪でre:Inventの復習をしましょう!なんとプレゼント大会も!?

12月8日(金)午後7時~午後9時

AWS re:Invent 2017 re:Cap

【愛媛】JAWS-UG愛媛 第15回勉強会

AWS re:Inventのおさらいとと初心者向けS3ハンズオンを行います

12月9日(土)午後1時30分~午後5時30分

JAWS-UG愛媛 第15回勉強会

【東京】JAWS-UG CLI専門支部 #98 初心者歓迎 AWS CLI入門 & もくもく会

隔週開催でおなじみCLI専門支部では、「AWS CLI入門」を行います

12月11日(月)午後6時~午後8時30分

JAWS-UG CLI専門支部 #98 初心者歓迎 AWS CLI入門 & もくもく会

【東京】JAWS-UG コンテナ支部 #10

コンテナ支部はre:Inventのおさらいはもちろん、LT枠もあります!

12月12日(火曜日)午後7時~午後10時

JAWS-UG コンテナ支部 #10

【仙台】JAWS-UG 仙台 re:Invent 2017 報告会 & 忘年会

仙台でもre:Invent報告会を開催!

12月14日(木)午後7時~午後9時

JAWS-UG 仙台 re:Invent 2017 報告会 & 忘年会

【東京】JAWS-UG AI #6

AI支部第6回、近日募集開始予定です!

12月14日(木) 午後7時~午後9時

JAWS-UG AI コミュニティページ

【東京] 第15回 クラウド女子会 〜美:Cap 雲をもつかむ美しさに最新技術を添えて〜

久しぶりにクラウド女子会が開催!関西女子会と中継しますので関西の方もぜひ!

12月16日(土)午後2時~午後6時

クラウド女子会 〜美:Cap 雲をもつかむ美しさに最新技術を添えて〜

【青森】JAWS-UG 青森 re:Invent 2017 報告会 & 忘年会

青森支部でのre:Invent 2017 報告会です

12月16日(土)午後4時~午後5時30分

JAWS-UG 青森 re:Invent 2017 報告会 & 忘年会

【東京】JAWS-UG CLI専門支部 #98 Alexa CLI入門

98回目のCLI専門支部のテーマはAlexaです

12月18日(月)午後7時~午後9時

JAWS-UG CLI専門支部 #98 Alexa CLI入門

【神戸】JAWS re:Invent Alexa 特集 そして 忘年会へ

後述の「Alexa Day」が開催予定で大注目の神戸支部です!

2017年 12月20日 (水曜日)10時30分〜17時30分

AWS re:Invent Alexa 特集 そして 忘年会へ

【東京】JAWS-UG CLI専門支部 #99 【100回記念: クリスマス・フォーメーション・ナイト(CFn)】

いよいよ99回目の開催!100回記念のテーマはCloudFormationです。

12月 25日 (月曜日)午後7時~午後9時

JAWS-UG CLI専門支部 #99 【100回記念: クリスマス・フォーメーション・ナイト(CFn)】

JAWS-UG HOT TOPICSコーナー

AWS最大の祭典、「AWS re:Invent」を日本でも楽しもう!

ラスベガスで開催されるre:Invent、中継や各種イベントで楽しみましょう!

JAWS-UG東京で発表されたAWSJ渡邉さんの資料に「日本での楽しみ方」がまとまっておりますのでご参照ください。JAWS-UGのイベント情報ももちろん掲載!「ラスベガスに行かない人向け re:Inventを100倍楽しむ方法」

JAWS DAYS、3月10日(土)東京で開催決定!

JAWS-UG最大のイベント「JAWS DAYS」が今年も開催されます!

場所は昨年と同じTOC五反田です。現在絶賛準備中!Save the date!

勉強会カレンダー、JAWS-UG公式サイトにて掲載中!

JAWS-UG勉強会Googleカレンダー、JAWS-UGの公式サイトにリンクがあります!

JAWS-UGイベントカレンダー

JAWS-UG勉強会にて、みなさまをお待ちしております!

