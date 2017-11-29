Amazon年末大セール PlayStation 4もお得に

アマゾンジャパンが12月8日（金）18時から11日（月）23時59分まで78時間のビッグセール「サイバーマンデー」を開催。Nintendo Switch スーパーマリオ オデッセイセットやSurface Pro（専用ペン、タイプカバー付き）、Galaxy Gear S3などを格安価格で販売する。29日、同社はセール対象商品を追加発表した。PlayStation VR＋人気ソフトセット、PENTAX デジタル一眼レフカメラなどがセール対象商品になる。販売価格は未定。詳しくは以下のとおり。
●Amazonサイバーマンデー 対象商品（29日発表）
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|【Amazonオリジナル】Happy Belly パックご飯 新潟県産特別栽培米こしひかり 200g×20個 (白米)
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|アース製薬 温素 入浴剤 白華の湯 600g
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|【Amazon.co.jp限定】 【ケース販売】ワイドハイターEXパワー 業務用 2本パック 4.5L×2(花王プロシリーズ)
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|PENTAX デジタル一眼レフ PENTAX K-S2 DA18-135mmWRレンズキット (ブラック) PENTAX K-S2 DA18-135mmWRKIT (BLACK) 11590
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|ブラウン オーラルB 電動歯ブラシ PRO 3000 D215354M
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|サーモス 水筒 真空断熱ケータイマグ 【ワンタッチオープンタイプ】 500ml ストロベリーレッド JNL-502 SBR
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|【Amazon.co.jp限定】「君の名は。」Blu-rayコレクターズ・エディション 4K Ultra HD Blu-ray同梱5枚組 (初回生産限定)(早期購入特典:特製フィルムしおり付き)(オリジナル特典:描き下ろしA4特製フレーム[高画質印刷]+特殊加工ポストカード2枚組付き)