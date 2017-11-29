Amazon年末大セール PlayStation 4もお得に 文● G. Raymond

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アマゾンジャパンが12月8日（金）18時から11日（月）23時59分まで78時間のビッグセール「サイバーマンデー」を開催。Nintendo Switch スーパーマリオ オデッセイセットやSurface Pro（専用ペン、タイプカバー付き）、Galaxy Gear S3などを格安価格で販売する。29日、同社はセール対象商品を追加発表した。PlayStation VR＋人気ソフトセット、PENTAX デジタル一眼レフカメラなどがセール対象商品になる。販売価格は未定。詳しくは以下のとおり。

●Amazonサイバーマンデー 対象商品（29日発表）



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