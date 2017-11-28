メカニカルっぽいメンブレンのゲーミングキーボードが発売

SteelSeriesから、メンブレンスイッチ採用の安価なゲーミングキーボード「Apex 100」が発売された。メカニカルスイッチのような打感が特徴だ。
|メンブレンスイッチ採用の安価なゲーミングキーボード「Apex 100」
「Apex 100」は、税込4000円台と安価な104英語配列ゲーミングキーボード。メカニカルスイッチを再現するように設計されたQuick Tensionスイッチを採用。Tension Membrane設計により、キーが半分ほど押された時点で入力を認識、作動。応答性を大幅に向上させキー入力の高速化を実現した。
|Tension Membrane設計により、キーが半分ほど押された時点で入力を認識、作動。応答性を大幅に向上させキー入力の高速化を実現した
バックライトはブルーのみと控えめながら明るさの調整が可能。24キーのアンチゴースト、Windowsキーロックなどのゲーム向け機能も備える。サイズは454(W)×153.5(D)×46.7(H)mm。
|スイッチの耐久性は2000万回クリック以上。価格は安いので手軽に使える
価格は4860円。パソコンショップアークやツクモパソコン本店で販売中だ。