ポケモンGO 「ホウオウ」レイドバトルに出現

ナイアンティックは11月28日、スマホ向けアプリ「ポケモンGO」にて、ホウオウが出現することを発表しました。期間は12月12日まで。

ホウオウの出現は、世界中のトレーナーが1週間で30億匹のポケモンをつかまえる「グローバルチャレンジ」イベントが達成されたことへの追加報酬という扱い。レイドバトルで出現し、通常のレイドボスとしてゲットできます。

