ゲームノートPC「NEW ALIENWARE 17」 最大4万5000円オフ！

デル は17型ゲーミングノートパソコン「NEW ALIENWARE 17 」の価格を値引きするキャンペーンを実施している(最新の構成例/価格はデルの公式サイトを参照していただきたい)。

Tobiiアイトラッキング対応ゲームではユーザーの存在や目の動き、対応する頭の動きを感知する。これにより視線で標的を定め、目でチームメートに合図を送るといった操作が可能になる。また、Overwolfアプリを使用することで視線パターンを再現し、プレーでのミスを確認できる。

1)Type-A SuperSpeed USB 3.0ポート、2)RJ45 Killerネットワークe2400ギガビットイーサネットポート、3)Mini-Display Port 1.2(認証済み)出力、4)HDMI 2.0出力、5)Thunderbolt 3ポート、6)Alienware Graphics Amplifier接続用ポート、7)Power/DC-inジャック、8)Nobleロックポート(ケーブルとロックは別売)、9)Type-C SuperSpeed USB 3.0ポート、10)Type-A SuperSpeed USB 3.0ポート(PowerShareテクノロジー搭載)、11)ヘッドフォン1/8インチポート(Microphone/Line-Inアナログオーディオ入力)、12)オーディオ出力用1/8インチポート(インライン型マイクヘッドセットと互換性あり)

キャンペーン対象製品はALIENWARE 17 プラチナ VR など4モデル。例えば、ALIENWARE 17 プラチナ VR の場合、価格が4万5000円値引きされている。標準構成はCore i7-7820HK、16GBメモリー(アップグレード適用済み)、GeForce GTX 1070、256GB SSD、1TB HDD、17.3型(1920×1080)ディスプレー、Windows 10 Home 64bit。

