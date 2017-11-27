最新端末を丸裸！ スマートフォン定点観測 ― 第196回
ZenFone 4、Moto Z2 Play、HUAWEI P10 lite、人気SIMフリー機のバッテリー比較
2017年11月27日 12時00分更新
本連載ではここまで、SIMフリースマホの高性能＆人気機種、ZenFone 4／Moto Z2 Play／HUAWEI P10 liteを比較してきたが、やはりスペック的に上位のZenFone 4がリードするシーンが続く。しかしスタミナ勝負では意外な好勝負になり……。
|ZenFone 4
|Moto Z2 Play
|HUAWEI P10 lite
ここまでZenFone 4が2連勝
スタミナでも容量が大きく、有利に思えるが？
ここまで4回にわたって比較しているASUS「ZenFone 4」、モトローラ「Moto Z2 Play」、ファーウェイ「HUAWEI P10 lite」のSIMフリースマホ3機種。特にZenFone 4はスペックの高さのおかげか、大きくリードするテストもあり、スピードチェックとカメラチェックできっちり勝利した。
本体価格は高めのため、料金とスペックを比較した初回は引き分けとしたものの、最後のスタミナ比較ではどうなるだろうか。あらためてスペックをおさらいすると、以下のようになる。
|ZenFone 4
|Moto Z2 Play
|HUAWEI P10 lite
|メーカー
|ASUS
|モトローラ
|ファーウェイ
|本体サイズ
|
約75.2×155.4
×7.5mm
|
約76.2×156.2
×5.99mm
|
約72×146.5
×7.2mm
|重量
|約165g
|約145g
|約146g
|画面サイズ
|5.5型
|5.5型
|5.2型
|画面解像度
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|OS
|Android 7.1.1
|Android 7.1.1
|Android 7.0
|CPU
|
2.2GHz
（8コア）
|
2.2GHz
（8コア）
|
2.1GHz＋1.7GHz
（8コア）
|ROM／RAM
|64GB／6GB
|64GB／4GB
|32GB／3GB
|メモリーカード
|
microSDXC
（2TB）
|
microSDXC
（2TB）
|
microSDXC
（128GB）
|国内4G対応バンド
|
1/3/8/18
/19/28/41
|1/3/8/19/28/41
|
1/3/8/18
/19/28/41
|キャリアアグリゲーション
|○
|○
|○
|VoLTE対応
|○
|△
|○
|連続通話時間
|1740分（LTE）
|1080分（3G）
|1260分（LTE）
|無線LAN
|
IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|
IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|
IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|1200＋800万画素
|1200万画素
|1200万画素
|インカメラ
|800万画素
|500万画素
|800万画素
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|ワンセグ
|×
|×
|×
|フルセグ
|×
|×
|×
|FeliCa
|×
|×
|×
|赤外線通信
|×
|×
|×
|NFC
|○
|○
|×
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|4.1
|MHL（HDMI）
|×
|×
|×
|Miracast
|×
|○
|○
|SIM形状
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|バッテリー容量
|3300mAh
|3000mAh
|3000mAh
|Qi
|×
|×
|×
|生体認証
|指紋
|指紋
|指紋
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|microUSB
|カラバリ
|ミッドナイトブラック、ムーンライトホワイト
|ルナグレー、ファインゴールド、ニンバス
|サファイアブルー、パールホワイト、ミッドナイトブラック、プラチナゴールド、サクラピンク（UQ mobile限定）
ZenFone 4とMoto Z2 Playは5.5型の大画面で消費電力に不安があるものの、バッテリー容量を見るとZenFone 4は3300mAhと大きい。どこまで参考になるかわからないが、連続通話時間も長い。
一方のHUAWEI P10 liteは画面サイズが5.2型と小さいのが有利。Moto Z2 PlayはオプションのMoto Modsで外付けバッテリーを追加することも可能なものの、今回は本体のみの比較でやや厳しいかもというのが事前の予想。やはりZenFone 4が勝つのではと思ったのだが……。
YouTube2時間連続再生ではMoto Z2 Playがリード！
まずはいつも通りYouTubeの2時間連続再生。音量は中くらい、画面の明るさは自動調整、Wi-Fiに接続し、SIMカードは挿していない。GPSを高精度で有効にし、同じGoogleアカウントで同期。その他の設定は初期設定のまま。電池の消費経過はアプリの「Battery Mix」でチェックした。
|ZenFone 4
|Moto Z2 Play
|HUAWEI P10 lite
|
2時間視聴後の
バッテリー残量
|83％
|88％
|78％
なんと勝ったのはMoto Z2 Play。2時間後の残量88％でトップに。画面はやや暗めで、その点が有利に働いたか？
それに続くのはZenFone 4の83％。画面の明るさが安定せず、明るめに見えたり、暗く見えたりと明るさの調整が多いように思える。HUAWEI P10 liteは3位となり78％。安価なミドルスペックスマホなら普通といった印象。テスト終了後に本体が若干温かい。他の2機種は熱を感じなかった。
YouTubeの24時間ライブ配信を視聴し続けると？
3機種ともSIMフリーのスマホということもあり、もうひとつテストを加えた。YouTubeの24時間ライブ配信の番組を使い、延々と流し続け電池残量が0になる時間を比べた。なお、スマホの設定は2時間再生時と同じ。
|ZenFone 4
|Moto Z2 Play
|HUAWEI P10 lite
|ライブ視聴経過
|10時間30分
|12時間20分
|11時間5分
ここでも勝ったのはMoto Z2 Playで12時間20分も視聴し続けることができた。さらに2位にはHUAWEI P10 liteが続き11時間5分でバッテリーが空に。まさかの3位がZenFone 4で10時間30分。また、アプリのBattery Mixの表示が残量29％の段階で固まっていたので、本体側の残量表示を確認した。
カメラ、Kindle、地図の連続使用でもMoto Z2 Play！
スタミナ比較最後のテストは、複数の機能を連続使用し電池の消費経過を見るというもの。カメラの静止画を50枚撮影し、続いて動画を10分撮影→電子書籍（Kindleの電子コミック）1冊を読了→マップを起動し30分外出しながらナビを起動する。
本体の設定は2時間再生、24時間視聴時と同じだが、外出時は筆者のスマホのテザリングを有効にし、3機種のWi-Fiを接続した。
|ZenFone 4
|Moto Z2 Play
|HUAWEI P10 lite
|カメラ撮影後
|100％
|96％
|98％
|電子書籍1冊
|92％
|93％
|93％
|マップGPS30分
|85％
|88％
|85％
カメラの撮影終了時点ではZenFone 4が電池消費が0％で残量100％。Moto Z2 Playは4％減の96％だったが、Moto Z2 PlayはKindle読了時に3％減、マップ終了時も5％減と、合計12％減の残量88％でトップに。
ZenFone 4は最終的に残量85％。HUAWEI P10 liteも最後はZenFone 4と同じ残量85％。
最近のモトローラ製スマホはもともとバッテリーの持ちに定評があったが、バッテリー容量が小さいながらも今回もその評判どおりの結果となった。
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