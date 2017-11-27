ZenFone 4、Moto Z2 Play、HUAWEI P10 lite、人気SIMフリー機のバッテリー比較

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本連載ではここまで、SIMフリースマホの高性能＆人気機種、ZenFone 4／Moto Z2 Play／HUAWEI P10 liteを比較してきたが、やはりスペック的に上位のZenFone 4がリードするシーンが続く。しかしスタミナ勝負では意外な好勝負になり……。

ZenFone 4 Moto Z2 Play HUAWEI P10 lite

ここまでZenFone 4が2連勝

スタミナでも容量が大きく、有利に思えるが？

ここまで4回にわたって比較しているASUS「ZenFone 4」、モトローラ「Moto Z2 Play」、ファーウェイ「HUAWEI P10 lite」のSIMフリースマホ3機種。特にZenFone 4はスペックの高さのおかげか、大きくリードするテストもあり、スピードチェックとカメラチェックできっちり勝利した。

本体価格は高めのため、料金とスペックを比較した初回は引き分けとしたものの、最後のスタミナ比較ではどうなるだろうか。あらためてスペックをおさらいすると、以下のようになる。

ZenFone 4 Moto Z2 Play HUAWEI P10 lite メーカー ASUS モトローラ ファーウェイ 本体サイズ 約75.2×155.4

×7.5mm 約76.2×156.2

×5.99mm 約72×146.5

×7.2mm 重量 約165g 約145g 約146g 画面サイズ 5.5型 5.5型 5.2型 画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 1080×1920ドット OS Android 7.1.1 Android 7.1.1 Android 7.0 CPU 2.2GHz

（8コア） 2.2GHz

（8コア） 2.1GHz＋1.7GHz

（8コア） ROM／RAM 64GB／6GB 64GB／4GB 32GB／3GB メモリーカード microSDXC

（2TB） microSDXC

（2TB） microSDXC

（128GB） 国内4G対応バンド 1/3/8/18

/19/28/41 1/3/8/19/28/41 1/3/8/18

/19/28/41 キャリアアグリゲーション ○ ○ ○ VoLTE対応 ○ △ ○ 連続通話時間 1740分（LTE） 1080分（3G） 1260分（LTE） 無線LAN IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 1200＋800万画素 1200万画素 1200万画素 インカメラ 800万画素 500万画素 800万画素 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× ワンセグ × × × フルセグ × × × FeliCa × × × 赤外線通信 × × × NFC ○ ○ × Bluetooth 5.0 4.2 4.1 MHL（HDMI） × × × Miracast × ○ ○ SIM形状 nanoSIM×2 nanoSIM×2 nanoSIM×2 バッテリー容量 3300mAh 3000mAh 3000mAh Qi × × × 生体認証 指紋 指紋 指紋 USB端子 Type-C Type-C microUSB カラバリ ミッドナイトブラック、ムーンライトホワイト ルナグレー、ファインゴールド、ニンバス サファイアブルー、パールホワイト、ミッドナイトブラック、プラチナゴールド、サクラピンク（UQ mobile限定）

ZenFone 4とMoto Z2 Playは5.5型の大画面で消費電力に不安があるものの、バッテリー容量を見るとZenFone 4は3300mAhと大きい。どこまで参考になるかわからないが、連続通話時間も長い。

一方のHUAWEI P10 liteは画面サイズが5.2型と小さいのが有利。Moto Z2 PlayはオプションのMoto Modsで外付けバッテリーを追加することも可能なものの、今回は本体のみの比較でやや厳しいかもというのが事前の予想。やはりZenFone 4が勝つのではと思ったのだが……。

YouTube2時間連続再生ではMoto Z2 Playがリード！

まずはいつも通りYouTubeの2時間連続再生。音量は中くらい、画面の明るさは自動調整、Wi-Fiに接続し、SIMカードは挿していない。GPSを高精度で有効にし、同じGoogleアカウントで同期。その他の設定は初期設定のまま。電池の消費経過はアプリの「Battery Mix」でチェックした。

ZenFone 4 Moto Z2 Play HUAWEI P10 lite 2時間視聴後の

バッテリー残量 83％ 88％ 78％

なんと勝ったのはMoto Z2 Play。2時間後の残量88％でトップに。画面はやや暗めで、その点が有利に働いたか？

それに続くのはZenFone 4の83％。画面の明るさが安定せず、明るめに見えたり、暗く見えたりと明るさの調整が多いように思える。HUAWEI P10 liteは3位となり78％。安価なミドルスペックスマホなら普通といった印象。テスト終了後に本体が若干温かい。他の2機種は熱を感じなかった。

YouTubeの24時間ライブ配信を視聴し続けると？

3機種ともSIMフリーのスマホということもあり、もうひとつテストを加えた。YouTubeの24時間ライブ配信の番組を使い、延々と流し続け電池残量が0になる時間を比べた。なお、スマホの設定は2時間再生時と同じ。

ZenFone 4 Moto Z2 Play HUAWEI P10 lite ライブ視聴経過 10時間30分 12時間20分 11時間5分

ここでも勝ったのはMoto Z2 Playで12時間20分も視聴し続けることができた。さらに2位にはHUAWEI P10 liteが続き11時間5分でバッテリーが空に。まさかの3位がZenFone 4で10時間30分。また、アプリのBattery Mixの表示が残量29％の段階で固まっていたので、本体側の残量表示を確認した。

カメラ、Kindle、地図の連続使用でもMoto Z2 Play！

スタミナ比較最後のテストは、複数の機能を連続使用し電池の消費経過を見るというもの。カメラの静止画を50枚撮影し、続いて動画を10分撮影→電子書籍（Kindleの電子コミック）1冊を読了→マップを起動し30分外出しながらナビを起動する。

本体の設定は2時間再生、24時間視聴時と同じだが、外出時は筆者のスマホのテザリングを有効にし、3機種のWi-Fiを接続した。

ZenFone 4 Moto Z2 Play HUAWEI P10 lite カメラ撮影後 100％ 96％ 98％ 電子書籍1冊 92％ 93％ 93％ マップGPS30分 85％ 88％ 85％

カメラの撮影終了時点ではZenFone 4が電池消費が0％で残量100％。Moto Z2 Playは4％減の96％だったが、Moto Z2 PlayはKindle読了時に3％減、マップ終了時も5％減と、合計12％減の残量88％でトップに。

ZenFone 4は最終的に残量85％。HUAWEI P10 liteも最後はZenFone 4と同じ残量85％。

最近のモトローラ製スマホはもともとバッテリーの持ちに定評があったが、バッテリー容量が小さいながらも今回もその評判どおりの結果となった。

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