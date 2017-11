超巨大!! 黒い砂漠の新規ボス「ベル」討伐に挑戦、新クラスサプライズ発表も

新規ボス「ベル」

ゲームオンが運営するMMORPG「黒い砂漠」で、11月29日に新規ボス「ベル」を実装する。実装に先駆けて、11月23日に先行体験会が開催され、一足先にベルの討伐を体験してきた。

海洋ボスのベルは超巨大!

ベルは、レマ島の北の大洋に出現する超大型ボス。出現の告知が出て30分後に出現し、戦闘開始後、1時間以内に討伐しないと消滅してしまう。ベルの出現地点には、ベルを囲むような岩のような結界が現れ、プレーヤーはギルドガレー船やエフェリア帆船、護衛船の大砲で攻撃することになる。

1時間以内に討伐しないといけない

ベルの出現地点

ベルは、とにかく超巨大。ブレスを前方や円を描くように吐く「ブレス/ターンブレス」や、複数の高さに飛び跳ね、津波を起こすこともある「ジャンプ」などの攻撃を繰り出す。近づきすぎると船が壊れてしまうので、修理しつつ戦わなくてはいけない。また、ジャンプは大砲もしくは舵を掴むか、水中に逃げないと大ダメージをくらってしまう。そのほか、ザコキャラも攻撃してくるので(今回の先行体験会では特別に無視できた)、火縄銃で攻撃しないといけない。

攻略のコツ

討伐に成功すると、「ベルの心臓」や「凝縮されたベルの魔力」をはじめとするレアなアイテムなどが手に入る。ただし、ただ船に乗っているだけでは戦利品は獲得できず、ベルにダメージを与えたり、操縦していたり、船を修理したりと、一定以上の貢献が必要となる。

討伐の報酬

先行体験会では、実際にベルの討伐に挑戦。参加者は、運営プロデューサーの麥谷 将人氏、MCの佐藤 仁美さん、GMくまき氏3人の船に分かれて乗り込み、レマ島からベルの討伐に向かった。ベルの出現ポイントまではかなり時間がかかったが、たどり着くと突如岩のような結界が現れ、緊張が走った。

運営プロデューサーの麥谷 将人氏、MCの佐藤 仁美さん、GMくまき氏の船に分かれて搭乗して討伐に出発

出現ポイントまで結構時間がかかる

突如岩のような結界が現れた

ベルを初めて目撃したときは、先行体験の前に超巨大という説明はあったが、ここまでとは……と絶望を感じた。ベルと近づきすぎない距離から大砲で攻撃していく。ベルが水中に潜っている間は攻撃は届かず、1度攻撃が当たってもダメージはわずか。これ、倒せるの? と思うくらいだった。また、ベルの攻撃、特にジャンプは誤って大砲などを掴んでいないとほぼ1撃といっていいくらいのダメージなので、慎重に戦う必要があった。

大砲で攻撃する

船も攻撃を受けると壊れてしまうので、攻撃の届かない場所まで避難して、修理する必要があった。あまり離れすぎると討伐の時間が短くなってしまうし、近くで修理しているとベルからの攻撃が当たってしまい死亡してしまうので、こちらもタイミングや距離をはかって行なう必要がある。とにかく下準備をしっかりとして、大人数で一斉攻撃をしないと、とてもじゃないけど倒せなさそうというのが、戦ってみた感想だ。

討伐するとアイテムをドロップする

先行体験会では、GMパワーでHPを残りわずかにしてもらい、なんとか討伐できた。討伐すると、海面にベルの一部? のような物体が現れ、そこからアイテムが回収できる。

ベルは、1週間に1度出現し、16時~18時頃に出現するとのこと。なお、初回は12月3日に、マゴリア1~4CH、カーマスリビア1~2CHに出現予定だ。実装後はぜひ挑戦してみてほしい。

新クラスをサプライズ発表!

ベル討伐を体験した後、麦谷氏から開催中のイベント・キャンペーンのお知らせがあった。11月29日メンテナンスまで、航海経験値が+10%アップする。また12月6日メンテナンスまで、行動力50→25を消費して利用できるNPC「パトリジオ」からレアアイテムが特別価格で入手できる。そのほか、12月20日メンテナンスまで、通常のプレミアムパッケージ効果に、ゲームにログインすると1日13パールが必ずもらえる内容が追加された「[DX]プレミアムパッケージ」が登場する。

レベル50以上でべリア村にいると受けられる特別なクエスト

そのほか、サプライズで新クラス「ミスティック」が発表。色々と調整中ではあるものの、12月13日を目途に実装を目指しているとのことで、遅くとも年内には実装予定だ。

ミスティック

(C)Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved. (C)GameOn Co., Ltd. All Rights Reserved.

ツイートする

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています