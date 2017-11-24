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IIJmioなどで限定取り扱いのZenFone 4 カスタマイズモデル

2017年11月24日 19時30分更新

文● てんこもり

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　ASUS JAPANは11月22日、デュアルレンズカメラを搭載した5.5型SIMフリースマートフォン「ZenFone 4 （ZE554KL）」のカスタマイズモデルを限定MVNOパートナーから発売した。

　メインメモリー4GB、プロセッサーはQualcomm Snapdragon 630を搭載したモデル。取り扱いMVNOパートナーはIIJmio、イオンモバイル、DMM mobile。今後順次拡大予定とのこと。

ZenFone4カスタマイズモデルの主なスペック
ディスプレー 5.5型ワイド Super IPS+液晶
画面解像度 1920×1080ドット
サイズ 約155.4mm×75.2mm×7.5mm
重量 約165g
CPU Snapdragon 630（オクタコア）
内蔵メモリー 4GB
内蔵ストレージ 64GB
OS Android 7.1.1
無線LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac
カメラ画素数 リア：1200万画素＋800万画素
／イン：800万画素
バッテリー容量 3300mAh
USB端子 USB Type-C×1
連続待受時間 約484.3時間（3G）／約531.7時間（au VoLTE）
連続通話時間 約2160分（3G）／約1740分（au VoLTE）
カラバリ ミッドナイトブラック、ムーンライトホワイト
発売時期 2017年11月22日順次発売

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