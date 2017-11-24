IIJmioなどで限定取り扱いのZenFone 4 カスタマイズモデル

ASUS JAPANは11月22日、デュアルレンズカメラを搭載した5.5型SIMフリースマートフォン「ZenFone 4 （ZE554KL）」のカスタマイズモデルを限定MVNOパートナーから発売した。
メインメモリー4GB、プロセッサーはQualcomm Snapdragon 630を搭載したモデル。取り扱いMVNOパートナーはIIJmio、イオンモバイル、DMM mobile。今後順次拡大予定とのこと。
|ZenFone4カスタマイズモデルの主なスペック
|ディスプレー
|5.5型ワイド Super IPS+液晶
|画面解像度
|1920×1080ドット
|サイズ
|約155.4mm×75.2mm×7.5mm
|重量
|約165g
|CPU
|Snapdragon 630（オクタコア）
|内蔵メモリー
|4GB
|内蔵ストレージ
|64GB
|OS
|Android 7.1.1
|無線LAN
|IEEE802.11a/b/g/n/ac
|カメラ画素数
|リア：1200万画素＋800万画素
／イン：800万画素
|バッテリー容量
|3300mAh
|USB端子
|USB Type-C×1
|連続待受時間
|約484.3時間（3G）／約531.7時間（au VoLTE）
|連続通話時間
|約2160分（3G）／約1740分（au VoLTE）
|カラバリ
|ミッドナイトブラック、ムーンライトホワイト
|発売時期
|2017年11月22日順次発売