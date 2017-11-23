CORSAIR「Dominator Platinum Airflow RGB Fan」
CORSAIRファン必見の光るメモリ用クーラーが発売中
2017年11月23日 23時28分更新
CORSAIRのハイエンドメモリー「DOMINATOR PLATINUM」シリーズから、RGB発光機能を備えるメモリー用クーラー「Dominator Platinum Airflow RGB Fan」(型番:CMDAF2)が登場。パソコンショップアークで販売中だ。
|RGB発光機能を備えるメモリー用クーラー「Dominator Platinum Airflow RGB Fan」。製品にはCorsair Linkからのファン回転数制御やLEDカラーカスタマイズに必要な「Lighting Node Pro」が同梱される
CORSAIR製メモリーの中でもハイエンドに位置する「DOMINATOR PLATINUM」シリーズ。専用クーラーとして「Dominator Platinum Airflow」が販売中だが、あらたにRGB発光機能を備えるLEDファン搭載の新モデル「Dominator Platinum Airflow RGB Fan」が発売された。
|RGB機能は、システム統合管理ツールCorsair Linkで制御可能
搭載する2基の50mmボールベアリングファン(回転数3700rpm、風量最大21.2CFM、ノイズ最大25.6dBA)により、メモリー直上から冷却するというコンセプトはそのまま。RGB機能は、システム統合管理ツールCorsair Linkで制御可能だ。
価格は9980円。なお、製品にはCorsair Linkからのファン回転数制御やLEDカラーカスタマイズに必要な「Lighting Node Pro」が同梱。価格を考えるとお買い得だろう。