このページの本文へ

CORSAIR「Dominator Platinum Airflow RGB Fan」

CORSAIRファン必見の光るメモリ用クーラーが発売中

2017年11月23日 23時28分更新

文● 山県　編集●北村／ASCII.jp

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　CORSAIRのハイエンドメモリー「DOMINATOR PLATINUM」シリーズから、RGB発光機能を備えるメモリー用クーラー「Dominator Platinum Airflow RGB Fan」(型番:CMDAF2)が登場。パソコンショップアークで販売中だ。

RGB発光機能を備えるメモリー用クーラー「Dominator Platinum Airflow RGB Fan」。製品にはCorsair Linkからのファン回転数制御やLEDカラーカスタマイズに必要な「Lighting Node Pro」が同梱される

　CORSAIR製メモリーの中でもハイエンドに位置する「DOMINATOR PLATINUM」シリーズ。専用クーラーとして「Dominator Platinum Airflow」が販売中だが、あらたにRGB発光機能を備えるLEDファン搭載の新モデル「Dominator Platinum Airflow RGB Fan」が発売された。

RGB機能は、システム統合管理ツールCorsair Linkで制御可能

　搭載する2基の50mmボールベアリングファン(回転数3700rpm、風量最大21.2CFM、ノイズ最大25.6dBA)により、メモリー直上から冷却するというコンセプトはそのまま。RGB機能は、システム統合管理ツールCorsair Linkで制御可能だ。

　価格は9980円。なお、製品にはCorsair Linkからのファン回転数制御やLEDカラーカスタマイズに必要な「Lighting Node Pro」が同梱。価格を考えるとお買い得だろう。

【関連サイト】

【取材協力】

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

最新記事
ピックアップ
アスキーストア's 人気ランキング ベスト5

デル株式会社

ASCII.jpメール アキバマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中