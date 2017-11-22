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リサ・ラーソンやコシノジュンコなどファッショナブルなコラボレーションも

グラフィック腕時計Smart Canvasにピーナッツ、ディズニーなどを追加

2017年11月22日 15時30分更新

文● 行正和義　編集●ASCII

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左より「Vintage PEANUTS」、「MICKEY BEYOND IMAGINATION」と「Lisa Larson」、「JUNKO KOSHINO」

　エプソンは11月22日、EPD Wrist Wear「Smart Canvas」の新商品として「Vintage PEANUTS」、「MICKEY BEYOND IMAGINATION」と「Lisa Larson」、「JUNKO KOSHINO」の計4モデルを発表。11月30日から順次発売する。

Vintage PEANUTS（左）とMICKEY BEYOND IMAGINATION（右）の表示　

　Vintage PEANUTSはスヌーピーなどの図柄を表示。PEANUTSが連載された初期の1950年～1970年代のビンテージアートをおよそ100種類のグラフィックを用意。価格は2万520円。MICKEY BEYOND IMAGINATIONは、現行製品の「MICKEY MOUSE」に搭載されているフェイスモードをが特別な「スケッチモード」に置き換えたもの。ミッキーやミニーのスケッチを楽しむことができる。価格は2万2680円。

Lisa Larson（左）とJUNKO KOSHINO（右）の表示　

　Lisa Larsonは、スウェーデンのデザイナーであるリサ・ラーソンの図柄。お馴染みの猫「マイキー」をモチーフに多彩なグラフィクを用意する。価格は2万4840円。JUNKO KOSHINOは世界的デザイナーのコシノジュンコとコラボレーション。日本の四季を、芽吹く春の数字、暑さに溶ける夏の数字、深秋の落ち葉の数字、雪の結晶を繋ぐ数字で表現している。価格は2万4840円。いずれも替えバンドが用意される。

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