KING OF FIGHTERS D 勝ち抜き型の新プレイモードを追加

ダイドードリンコは11月17日、オリジナルのスマホゲーム「THE KING OF FIGHTERS D ~DyDo Smile STAND~」に、勝ち抜き型の新プレイモード「バトルアリーナ」を追加しました。

新プレイモードのバトルアリーナでは、10階層で構成される闘技場で、1階層につき、全10バトルの勝ち抜きを目指します。1勝するごとにスコアに応じたポイントがもらえ、ポイントを貯めることで闘技場の階層が上がり、対戦相手もレベルアップしていきます。

これを記念して、LINEギフトコードのプレゼントキャンペーンを12月3日までの期間限定で実施。ストーリーモードでファーストステージをクリアし、鹿児島ステージへ到達したプレイヤー全員にLINEギフトコードが120円分をプレゼントします。

THE KING OF FIGHTERS D ~DyDo Smile STAND~は、SNKの格闘ゲーム「THE KING OF FIGHTERS」をもとに開発した育成型格闘ゲーム。草薙京や二階堂紅丸、大門五郎といったKOFでお馴染みのキャラクターが登場します。シナリオモードはキャラクターを育成しながら全国47都道府県のステージを巡ってボス攻略を目指すというもの。

ゲーム内のアイテムがダイドードリンコの飲料であるのが特徴。また、ダイドードリンコのスマホと自販機の連携サービス「Smile STAND」と連係し、「Smile STAND ポイント」で「自販機ガチャ」が回せます。

今後、プレイヤー同士の対戦モードも追加予定とのことです。

©DyDo DRINCO.ALL rights reserved.

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

